2020-12-24YEKT06:00:00 | Губерния На Южном Урале провели уникальную операцию для лечения астмы Источник: uralpress.ru









В Челябинской областной клинической больнице впервые в Уральском Федеральном округе выполнена эндоскопическая бронхотермопластика двум пациенткам, страдающим тяжелой бронхиальной астмой. Это мет¬одика лечения тяжелой бронхиальной астмы у пациентов, кото¬рые полностью зависят от дорогостоящих препаратов. Это совместная работа пульмонологов и эндоскопистов Челябинской областной клинической больницы. За пределами Москвы, Санкт-Петербурга эти методи¬ки не очень распрос¬транены. «ЧОКБ – это клиника, которая им­еет высокий уровень подготовки специалистов, есть здесь и высококачественная эндоскопия – все эти слагаемые успеха в Че­лябинске есть. Так что вопрос внедрения этой методики в практ­ику – это только вопр­ос набора практическ­ого опыта», – заявил Илья Сивокозов, ведущий эксперт России в данной области, заведующий отделением эндоскопии ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза» (Москва), к.м.н.Демонстрация методики прошла в рамках онлайн-конференции по вопросам диагностики и лечения заболеваний органов дыхания. Она уникальна тем, что впервые проводится на базе двух ведущих клиник Челябинской области: ЧОКЦОиЯМ и ЧОКБ. Во-вторых, целиком и полностью посвящена эндоскопической диагностике и лечению патологии лёгкого. В-третьих, в рамках конференции состоялось открытие референс-центра по эндоскопии на базе Центра онкологии и ядерной медицины. Подобного масштаба мероприятие с охватом всех специалистов, задействованных в лечении лёгкого, таких как онкологи, пульмонологи, торакальные хирурги, анестезиологи, реаниматологи и эндоскописты, проводится впервые.



«Бронхотермопластика – это единственная немедикаментозная терапия тяжелой бронхиальной астмы с клинически доказанными преимуществами (длительность наблюдения не менее 5 лет). Эта процедура показана больным тяжелой бронхиальной астмой, у которых симптоматика сохраняется даже на фоне современной медикаментозной терапии», – пояснила заведующая отделением эндоскопии ЧОКБ, к.м.н. Елена Олевская.Бронхотермопластика выполняется с помощью Системы Alair, которая состоит из 2 основных компонентов: катетера, вводимого в бронхи и источника радиочастотного воздействия. Процедура БТ выполняется в стационаре под общим наркозом и состоит из 3 сеансов, во время которых в целях безопасности воздействие оказывается на различные участки бронхов.Лекция эксперта и процедуры бронхотермопластики транслировались в прямом эфире. Система Alair приобретена в рамках переоснащения эндоскопического отделения. Отбором пациентов для участия в процедуре занимались пульмонологи ЧОКБ под руководством заведующей отделением к.м.н. Натальи Ревель-Муроз. Источник: uralpress.ruВ Челябинской областной клинической больнице впервые в Уральском Федеральном округе выполнена эндоскопическая бронхотермопластика двум пациенткам, страдающим тяжелой бронхиальной астмой. Это мет¬одика лечения тяжелой бронхиальной астмы у пациентов, кото¬рые полностью зависят от дорогостоящих препаратов. Это совместная работа пульмонологов и эндоскопистов Челябинской областной клинической больницы. За пределами Москвы, Санкт-Петербурга эти методи¬ки не очень распрос¬транены. «ЧОКБ – это клиника, которая им­еет высокий уровень подготовки специалистов, есть здесь и высококачественная эндоскопия – все эти слагаемые успеха в Че­лябинске есть. Так что вопрос внедрения этой методики в практ­ику – это только вопр­ос набора практическ­ого опыта», – заявил, ведущий эксперт России в данной области, заведующий отделением эндоскопии ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза» (Москва), к.м.н.Демонстрация методики прошла в рамках онлайн-конференции по вопросам диагностики и лечения заболеваний органов дыхания. Она уникальна тем, что впервые проводится на базе двух ведущих клиник Челябинской области: ЧОКЦОиЯМ и ЧОКБ. Во-вторых, целиком и полностью посвящена эндоскопической диагностике и лечению патологии лёгкого. В-третьих, в рамках конференции состоялось открытие референс-центра по эндоскопии на базе Центра онкологии и ядерной медицины. Подобного масштаба мероприятие с охватом всех специалистов, задействованных в лечении лёгкого, таких как онкологи, пульмонологи, торакальные хирурги, анестезиологи, реаниматологи и эндоскописты, проводится впервые.«Бронхотермопластика – это единственная немедикаментозная терапия тяжелой бронхиальной астмы с клинически доказанными преимуществами (длительность наблюдения не менее 5 лет). Эта процедура показана больным тяжелой бронхиальной астмой, у которых симптоматика сохраняется даже на фоне современной медикаментозной терапии», – пояснила заведующая отделением эндоскопии ЧОКБ, к.м.н..Бронхотермопластика выполняется с помощью Системы Alair, которая состоит из 2 основных компонентов: катетера, вводимого в бронхи и источника радиочастотного воздействия. Процедура БТ выполняется в стационаре под общим наркозом и состоит из 3 сеансов, во время которых в целях безопасности воздействие оказывается на различные участки бронхов.Лекция эксперта и процедуры бронхотермопластики транслировались в прямом эфире. Система Alair приобретена в рамках переоснащения эндоскопического отделения. Отбором пациентов для участия в процедуре занимались пульмонологи ЧОКБ под руководством заведующей отделением к.м.н. Натальи Ревель-Муроз. AzAzA 2020-12-24YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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