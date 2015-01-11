26 декабря в городском музее состоялось открытие персональной выставки озерского фотографа Валерия Ушакова

На открытии выставки, проходившем в ограниченном по числу участников формате, собрались друзья и коллеги, чтобы поздравить автора и пожелать ему новых творческих успехов.

Название выставки «Я дарю вам красоту» в полной мере отражает ее содержание, представленные автором работы наполнены теплом и светом, яркостью красок уральской природы. Характерно разнообразие сюжетов: заснеженные хребты Таганая и весеннее цветение улиц Озерска, зеркальная гладь летнего Иртяша и золото осеннего леса – все работы пронизаны удивительной красотой и любовью.

Выставка работ Валерия Ушакова продлится в Озерском городском музее до конца января. Вход свободный.

Время работы выставки:

- понедельник - четверг с 10:00 до 19:00

- пятница с 10:00 до 18:00

- суббота с 10:00 до 16:00

- выходной - воскресенье.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45453/