Мининформ Челябинской области назвал победителей проекта «Региональные ИТ-чемпионы»

На звание регионального ИТ-чемпиона претендовали 11 компаний Челябинской области. Экспертный совет определил пять победителей, которые получат комплексную поддержку со стороны региональных властей.Проект «Региональные ИТ-чемпионы» проводится Министерством информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области совместно с Центром развития цифровых технологий впервые.По условиям, участниками проекта могли стать компании, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, существующие на рынке более трех лет, с выручкой от 30 млн рублей в год, демонстрирующие темпы ежегодного прироста выручки от 15% за последние три года.Отбор компаний проводил Экспертный совет, в состав которого, помимо представителей Мининформа и подведомственного ему Центра развития цифровых технологий, вошли руководители ИТ-парка, Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области, Фонда содействия инновациям, Управления федеральной почтовой связи Челябинской области, а также крупнейшие ВУЗы Челябинской области – ЮУрГУ и ЧелГУ.«Заявки на участие подали одиннадцать ИТ-компаний, часть из которых уже известны не только жителям Челябинской области или России, но и за ее пределами. Решением Экспертного совета победителями проекта «Региональные ИТ-чемпионы» стали компании: «Стендап инновации», «Нейротехнолоджи», «Бонапарт» (Наполеон IT), «Ready Robot» и «3DiVi» (ТРИДИВИ). Мы благодарны всем организациям, которые приняли участие в проекте. Поздравляю региональных ИТ-чемпионов с победой и желаю не останавливаться на достигнутом!», - рассказал министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.Победители конкурса получат комплексную поддержку от государства: персонального менеджера для навигации по существующим мерам поддержки, помощь в оформлении заявок на гранты, пиар поддержку со стороны органов власти, содействие при участии в конгрессно-выставочных мероприятиях и бизнес-миссиях. Информационная справка о «Региональных ИТ-чемпионах»:• «Стендап инновации», разработчики программно-аппаратных комплексов для целей образования и развития детей дошкольного и школьного возраста. Известны по проектам «Интерактивная песочница» и «Интерактивный скалодром»;• «Нейротехнолоджи», научно-производственная компания из сферы персональной медицины;• «Бонапарт», разработчики компьютерного программного обеспечения;• «Ready Robot», компания-интегратор, специализирующаяся на автоматизации конечной упаковки, а также на создании автоматизированных линий в пищевой, строительной и химической отраслях;• «3DiVi» (ТРИДИВИ), международная компания в сфере компьютерного зрения.