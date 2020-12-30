2020-12-31YEKT12:00:00 | Губерния В Челябинской области продолжают исполнять желания детей Источник: Минобр Челябинской области









В Челябинской области продолжается акция «Ёлка желаний», старт которой дал губернатор Алексей Текслер. Благотворительный проект поддержали руководители региональных ведомств и главы муниципальных образований.Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын снял шар с правительственной «Ёлки желаний» и примерил роль настоящего Деда Мороза, который приходит, пока дети спят. Так случилось, что к приходу гостей маленькая Вика крепко уснула. Тревожить ее не стали.«Дочь мечтала о танцующем ленивце и велосипеде, который, как оказалось, особенно нужен ей для развития и укрепления ног», – рассказала мама девочки Вера Галентиновна.Министр образования и науки Александр Кузнецов исполнил мечту школьницы Маргариты из Верхнего Уфалея. Она получила в подарок видеокамеру. Встреча со школьницей состоялась онлайн, а вот подарок был вручен самый настоящий.«Очень рад с тобой познакомиться, Маргарита. Мне повезло вручить такой подарок, потому что считаю, что самые лучшие моменты в жизни нужно обязательно запечатлеть. А в этом очень помогает видеокамера. Побольше ярких и радостных тебе событий, а также самым близким людям, Светлане Геннадьевне, которая воспитала такого творческого человека. Здоровья вам, успехов! С праздником!» – поздравил Александр Кузнецов девочку.Министр здравоохранения Челябинской обрасти Юрий Семенов в компании Деда Мороза отправился в гости к семилетней Дарине. Именно ее письмо с «Ёлки желаний» попало в руки министра. Девочка попросила наборы для творчества: рисование, лепка, вышивание, а также мольберт. Полученные подарки превзошли все ожидания малышки.Министр социальных отношений Ирина Буторина исполнила мечты двух маленьких девочек – сестренок Аитовых из Агаповского района.Своими эмоциями руководитель ведомства поделилась в соцсетях: «Сегодня познакомилась с замечательными сестренками Полиной и Варварой и с их не менее замечательной мамой. Когда подъезжали к дому, два миленьких личика и четыре ладошки увидели в морозном окне. Поля и Варя с утра нарядились и ждали гостей. Поля встретила словами: «Неужели вы правда приехали?!». Девчонки просто невероятные: танцуют, поют, рисуют, помогают маме по хозяйству. Мы успели обсудить много наших девичьих секретов! Эта семья одна из тех, в которых есть безусловная любовь!»Семья уже готовится встречать Новый год: установили елку, украсили ее игрушками. Сладкие подарки из садика и от губернатора девочки сложили под елку, хотят, чтобы они дождались праздника.Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов участвовал в проекте «Ёлка желаний» впервые. Арина попросила у Деда Мороза цветной принтер. Не только для учебы, но и для того, чтобы печатать семейные фотографии.«Надеемся, что в будущем в нашей области будет больше на одного талантливого ИТ-специалиста. И конечно, желаем, чтобы подарок приносил пользу и помогал запечатлеть лучшие моменты в жизни этой замечательной семьи!», - рассказал Игорь Фетисов. Напомним, 19 декабря в резиденции губернатора состоялось мероприятие в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Губернатор и члены правительства сняли шары с праздничной елки, в каждом – письмо от ребенка с заветной мечтой. Участникам акции предстоит выполнить пожелания детей и вручить подарки до наступления Нового года. Источник: Минобр Челябинской областиВ Челябинской области продолжается акция «Ёлка желаний», старт которой дал губернатор Алексей Текслер. Благотворительный проект поддержали руководители региональных ведомств и главы муниципальных образований.Министр финансов Челябинской областиснял шар с правительственной «Ёлки желаний» и примерил роль настоящего Деда Мороза, который приходит, пока дети спят. Так случилось, что к приходу гостей маленькаякрепко уснула. Тревожить ее не стали.«Дочь мечтала о танцующем ленивце и велосипеде, который, как оказалось, особенно нужен ей для развития и укрепления ног», – рассказала мама девочки.Министр образования и наукиисполнил мечту школьницыиз Верхнего Уфалея. Она получила в подарок видеокамеру. Встреча со школьницей состоялась онлайн, а вот подарок был вручен самый настоящий.«Очень рад с тобой познакомиться, Маргарита. Мне повезло вручить такой подарок, потому что считаю, что самые лучшие моменты в жизни нужно обязательно запечатлеть. А в этом очень помогает видеокамера. Побольше ярких и радостных тебе событий, а также самым близким людям, Светлане Геннадьевне, которая воспитала такого творческого человека. Здоровья вам, успехов! С праздником!» – поздравилдевочку.Министр здравоохранения Челябинской обрастив компании Деда Мороза отправился в гости к семилетней. Именно ее письмо с «Ёлки желаний» попало в руки министра. Девочка попросила наборы для творчества: рисование, лепка, вышивание, а также мольберт. Полученные подарки превзошли все ожидания малышки.Министр социальных отношенийисполнила мечты двух маленьких девочек – сестренокиз Агаповского района.Своими эмоциями руководитель ведомства поделилась в соцсетях: «Сегодня познакомилась с замечательными сестренкамии с их не менее замечательной мамой. Когда подъезжали к дому, два миленьких личика и четыре ладошки увидели в морозном окне. Поля и Варя с утра нарядились и ждали гостей. Поля встретила словами: «Неужели вы правда приехали?!». Девчонки просто невероятные: танцуют, поют, рисуют, помогают маме по хозяйству. Мы успели обсудить много наших девичьих секретов! Эта семья одна из тех, в которых есть безусловная любовь!»Семья уже готовится встречать Новый год: установили елку, украсили ее игрушками. Сладкие подарки из садика и от губернатора девочки сложили под елку, хотят, чтобы они дождались праздника.Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской областиучаствовал в проекте «Ёлка желаний» впервые. Арина попросила у Деда Мороза цветной принтер. Не только для учебы, но и для того, чтобы печатать семейные фотографии.«Надеемся, что в будущем в нашей области будет больше на одного талантливого ИТ-специалиста. И конечно, желаем, чтобы подарок приносил пользу и помогал запечатлеть лучшие моменты в жизни этой замечательной семьи!», - рассказал Игорь Фетисов. Напомним, 19 декабря в резиденции губернатора состоялось мероприятие в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Губернатор и члены правительства сняли шары с праздничной елки, в каждом – письмо от ребенка с заветной мечтой. Участникам акции предстоит выполнить пожелания детей и вручить подарки до наступления Нового года. AzAzA 2020-12-31YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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