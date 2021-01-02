В ЦБ рассказали о важных изменениях в банковской системе в 2021 году

Центробанк выпустил серию карточек-памяток, рассказывающих об изменениях, которые ждут клиентов российских банков и всю банковскую систему в целом.

Центробанк выпустил серию карточек-памяток, рассказывающих об изменениях, которые ждут клиентов российских банков и всю банковскую систему в целом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Так, в новом году вырастает роль финансового омбудсмена, как посредника между клиентом и банком в спорных ситуациях. Он уже рассматривает споры со страховщиками и МФО. Решение финансового уполномоченного имеет такую же силу, как решение суда.

НДФЛ будет зависеть от размера дохода. Для россиян с доходом свыше 5 млн рублей в год ставка подоходного налога вырастет с 13% до 15%. При этом страховые выплаты, начисления по пенсии, а также выручка от продажи имущества, кроме ценных бумаг, будут по прежнему облагаться налогом 13%.

Изменятся правила расчета налога на доход по вкладам. Доход будет учитываться по всем депозитам. Те, чей доход превысит определенный лимит, должны будут заплатить подоходный налог. Раз в год лимит будет обновляться.

Брокеры будут предупреждать инвесторов о расходах на сделки. В частности, о текущих ценах на финансовые инструменты или о дополнительных расходах. Причем, если брокер не проинформирует клиента, а финансовая операция принесет убытки, инвестор сможет потребовать возмещения потерь, в том числе через суд.

Предприниматели не смогут платить «вмененку». Раньше ЕНВД надо было платить не с реального дохода, а с вмененного – потенциально возможного. Ставка зависела от региона и варьировалась с 7% до 15%. Теперь предприниматели, использовавшие ЕНВД, по умолчанию перейдут на общую систему налогообложения (ОСНО).

Расплатиться банковской картой можно будут даже в небольших магазинах. Они обязаны принимать карты национальной системы «Мир». А с 1 ноября 2021 года оплату картой «Мир» должны будут ввести все онлайн-агрегаторы.

С июля 2021 года все негосударственные пенсионные фонды должны будут отчитываться, в какие ценные бумаги и проекты они вложили деньги. Отчеты по операциям будут доступны в течение 10 лет.

И, наконец, для оформления микрозайма с 1 октября 2021 года потребуется справка о доходах. Раньше это не касалось кредитов до 50 тыс. рублей или выдачи денег под залог на покупку автомобиля.

https://dostup1.ru/finance/V-TsB-rasskazali-o-vazhnyh-izmeneniyah-v-bankovskoy-sisteme-v-2021-godu_133093.html