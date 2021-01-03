В Нязепетровском районе придумали необычный способ борьбы с новогодней гиподинамией

Источник: Пресс-служба Нязепетровского районаФонд «Бардым» предложил нязепетровцам 2 января выйти на лед городского пруда и нарисовать картину… ногами. И хотя желающих было не очень много, акция удалась. Теперь на лыжников, рыбаков и ребятню, которая приходит сюда покататься со снежных горок, смотрят лошадка, лось и снеговик. «Когда 30 декабря мы размещали анонс этой акции, было понимание: много народу не придет. Поэтому получился пробный вариант акции. Зато мы точно поняли, что, во-первых, это не сложно (особенно, если есть эскиз), а во-вторых, получаса - часа вполне достаточно, чтобы оставить художественный след на снегу», - отмечают в пресс-службе фонда.