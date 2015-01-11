На Южном Урале с 7 по 14 января во всех муниципальных образованиях проходят Рождественские губернаторские ёлки. Старт рождественской кампании дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время мюзикла «Двенадцать месяцев», который прошел в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки.

«Дорогие ребята, поздравляю вас с Новым годом и со светлым праздником Рождества Христова. Я рад видеть вас здесь на нашей Рождественской ёлке. Мы верим в чудо, в исполнение желаний. Уверен, что следующий год будет для нас лучше, вы достигнете новых результатов. Желаю, чтобы в наступившем году все были здоровы и счастливы, чтобы все, что вы делаете обязательно было результативно», – Алексей Текслер.

Озерский театр кукол традиционно принимает участие в проведении губернаторских елок. В этом году предстоит поздравить детей в Кунашаке, Карабаше, Чесме, в поселках Бреды и Локомотивный. Настоящее чудо, когда профессиональный театр приезжает в отдаленные районы и дарит ребятишкам сказку.

Спектакль "Вертеп" Павла Овсянникова, поставленный режиссером Дмитрием Ерохиным и художником Эльвирой Курмановой, расскажет историю рождения Иисуса Христа и порадует волшебным рассказом о новогодней елочке.

Но не только спектакль предстоит увидеть детям, победителей литературного конкурса "Рождественская сказка" ждет особое поздравление и подарки.

Губернаторские ёлки в этом году посетят более шести тысяч детей в 45 муниципальных образованиях. Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Фото Владимира Беляева

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45487/