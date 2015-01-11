2021-01-12YEKT14:00:00 | Губерния Сегодня в Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса Источник: premiya.doc-tv.ru









Сегодня в Челябинскую область поступило 5400 доз вакцины от COVID-19, об этом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. До конца февраля регион получит порядка 151 тыс. единиц вакцины.«Мы работаем с группами риска, это медики, социальные работники, педагоги, волонтеры, работники министерства внутренних дел. С сегодняшнего дня участковые поликлиник начали обзвон группы риска – это люди, страдающие сахарных диабетом, артериальной гипертензией и другими хроническими заболеваниями, люди пожилого возраста их так же по желанию приглашают на вакцинацию. Помимо этого мы переговорили с вузами, началась работа по определению желающих, студенты – это активный контингент», – отметила Ирина Гехт.По исследованию Роспотребнадзора, на прошлой неделе снизилась заболеваемость лиц пожилого возраста с 35 до 34%, при этом выросла заболеваемость лиц трудоспособного возраста. Поэтому сейчас началась подготовка перечня крупных предприятий, имеющих свои медсанчасти, где может пройти вакцинация сотрудников.С 1 февраля на портале Госуслуг начнет работать единый сервис для записи на вакцинацию, разработанный Минздравом РФ, записаться смогут желающие по всей стране не зависимо от группы риска. По поручению губернатора Челябинской области в регионе будет наращиваться объем тестирования ПЦР, в том числе в торгово-развлекательных комплексах. В течение новогодних праздников диагностику в ТРЦ прошли почти 8 тыс. южноуральцев, из них порядка 2% получили положительный результат. В дальнейшем планируется проведение подобных акций в других городах области.На сегодняшний день из госпитальных баз выписано 415 человек, госпитализировано за сутки 227 человек. Также фиксируется снижение общего числа находящихся на госпитальных базах, на амбулаторном лечении, снижение числа госпитализаций, количества вызовов скорой и неотложной помощи. Средний темп прироста заболеваемости за 7 дней составил 0,8%, помимо этого отмечено снижение числа пневмоний в 2,5 раза по сравнению с пиком заболеваемости.За последние две недели свободный коечный фонд на госпитальных базах составил 34,5%, на базах долечивания – 59%. Поэтому принято решение о поэтапном восстановлении профильной деятельности коечного фонда для повышения доступности плановой медицинской помощи. В конце прошлого года перешли в плановый режим работы 198 коек госпитальных баз в трех медучреждениях области. С 12 января планируется постепенно перевести еще 514 коек, оставив на данном этапе в коечном фонде госпитальных баз 6 438 единиц. Коечный фонд баз долечивания также частично перепрофилируется. Ранее перешли к плановой работе 110 коек, с завтрашнего дня планируется поэтапное переведение еще 330 коек до 1121 единиц в регионе. По поручению губернатора медучреждения в Долгодеревенском, Еткуле и Карталах уже перешли к плановой деятельности – это базы долечивания, к 23 января вернутся в обычный режим работы госпитальные базы в Верхнеуральске, Челябинске (ГКБ №1), Миассе (больница №3). Источник: premiya.doc-tv.ruСегодня в Челябинскую область поступило 5400 доз вакцины от COVID-19, об этом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. До конца февраля регион получит порядка 151 тыс. единиц вакцины.«Мы работаем с группами риска, это медики, социальные работники, педагоги, волонтеры, работники министерства внутренних дел. С сегодняшнего дня участковые поликлиник начали обзвон группы риска – это люди, страдающие сахарных диабетом, артериальной гипертензией и другими хроническими заболеваниями, люди пожилого возраста их так же по желанию приглашают на вакцинацию. Помимо этого мы переговорили с вузами, началась работа по определению желающих, студенты – это активный контингент», – отметила.По исследованию Роспотребнадзора, на прошлой неделе снизилась заболеваемость лиц пожилого возраста с 35 до 34%, при этом выросла заболеваемость лиц трудоспособного возраста. Поэтому сейчас началась подготовка перечня крупных предприятий, имеющих свои медсанчасти, где может пройти вакцинация сотрудников.С 1 февраля на портале Госуслуг начнет работать единый сервис для записи на вакцинацию, разработанный Минздравом РФ, записаться смогут желающие по всей стране не зависимо от группы риска. По поручению губернатора Челябинской области в регионе будет наращиваться объем тестирования ПЦР, в том числе в торгово-развлекательных комплексах. В течение новогодних праздников диагностику в ТРЦ прошли почти 8 тыс. южноуральцев, из них порядка 2% получили положительный результат. В дальнейшем планируется проведение подобных акций в других городах области.На сегодняшний день из госпитальных баз выписано 415 человек, госпитализировано за сутки 227 человек. Также фиксируется снижение общего числа находящихся на госпитальных базах, на амбулаторном лечении, снижение числа госпитализаций, количества вызовов скорой и неотложной помощи. Средний темп прироста заболеваемости за 7 дней составил 0,8%, помимо этого отмечено снижение числа пневмоний в 2,5 раза по сравнению с пиком заболеваемости.За последние две недели свободный коечный фонд на госпитальных базах составил 34,5%, на базах долечивания – 59%. Поэтому принято решение о поэтапном восстановлении профильной деятельности коечного фонда для повышения доступности плановой медицинской помощи. В конце прошлого года перешли в плановый режим работы 198 коек госпитальных баз в трех медучреждениях области. С 12 января планируется постепенно перевести еще 514 коек, оставив на данном этапе в коечном фонде госпитальных баз 6 438 единиц. Коечный фонд баз долечивания также частично перепрофилируется. Ранее перешли к плановой работе 110 коек, с завтрашнего дня планируется поэтапное переведение еще 330 коек до 1121 единиц в регионе. По поручению губернатора медучреждения в Долгодеревенском, Еткуле и Карталах уже перешли к плановой деятельности – это базы долечивания, к 23 января вернутся в обычный режим работы госпитальные базы в Верхнеуральске, Челябинске (ГКБ №1), Миассе (больница №3). AzAzA 2021-01-12YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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