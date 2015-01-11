Крещенские купания в Озерске состоятся, но власти призывают жителей быть осторожными

Местом крещенского омовения озерчан в православный праздник снова станет акватория городского пляжа «Нептун» на озере Иртяш. Купель будет оборудована с соблюдением всех требований безопасности, а мероприятие организовано с учетом санитарных ограничений.

Для совершения обряда планируется прямо на льду установить отапливаемые палатки для переодевания и обогрева людей, провести освещение, обеспечить дежурство служб спасения и полицейских патрулей. Контролировать ситуацию в районе массового скопления людей городские власти будут с 21:00 часа 18 января до 01:00 часа 19 января (по времени - на два часа меньше, чем в прошлом году). До и после мероприятия хозяйственные службы проведут уборку территории.

Накануне омовения комиссия в составе представителей Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа, муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» осуществит контрольную проверку воды, которая должна отвечать всем санитарным нормам, и толщины льда на участке, где состоится купание верующих. Соответствующая информация будет доведена до населения через СМИ.

Культовая часть православного праздника пройдет в Храме Покрова Пресвятой Богородицы, чей настоятель протоиерей Димитрий Шорин совершит церковный чин также на льду водоема.

Администрация округа обращается к жителям с настоятельной просьбой не рисковать своим здоровьем: перед погружением в ледяную воду правильно оценить состояние своего организма, а в случае купания - соблюдать безопасную дистанцию при нахождении в отапливаемых палатках и у проруби.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45525/