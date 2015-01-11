Мнение эксперта: Как снизить опасность заражения COVID-19 на 99%?

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Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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Мнение эксперта: Как снизить опасность заражения COVID-19 на 99%?

Все мы люди, которые хотят уберечь себя и своих близких от коронавирусной инфекции. Публикуем интервью доктора Дэйва Прайса из центральной клиники* Нью-Йорка, который уже больше месяца сражается с COVID-19 на передовой. В интервью он доступно и понятно рассказывает о том, как снизить опасность заражения на 99% и остановить распространение вируса.

Наш госпиталь принимает около 20% всех пациентов в COVID-19 в Нью-Йорке

Моя работа – решать кого пустить на ИВЛ и как надолго, и когда отпускать. Цель моего выступления – не напугать, а рассказать об этой болезни так, чтобы снизить страх и придать уверенность. В течение моего выступления я, возможно, буду немного эмоциональным, но это не потому, что я напуган, а как раз наоборот – я перестал бояться с недавнего времени.

В нашем госпитале проводят различные операции, в том числе и на сердце, трансплантацию органов. Но сейчас мы все заняты лечением пациентов с COVID -19 практически на 100%. Я сам весь день тоже работаю только с пациентами, заражёнными COVID. Каждый день мы узнаем о вирусе что-то новое: мы всё лучше и лучше знаем, как он себя ведёт.

Уникальность этого вируса заключается в том, что он не знаком человеческому организму. Что мы знаем точно, больше всех больных COVID-19 объединяет три симптома в той или иной степени интенсивности: повышенная температура, кашель и боль в горле. Болезнь может длиться от 5-6 до 14 дней.

Как заражаются COVID-19?

В подавляющем большинстве это продолжительный контакт с заражённым человеком или тем, кто находится в инкубационном периоде. Практически 99,9 % заражений происходит в результате физического контакта руками с заражённой поверхностью и затем физического прикосновения к своему лицу – глазам, носу или рту. Есть мнение, что можно заразиться и через воздух, но на данный момент наблюдения показывают, что таким образом можно подцепить вирус, только находясь с инфицированным человеком на близком расстоянии в течение продолжительного времени, то есть течение 15-30 минут. Однако ещё раз повторю: подавляющее большинство заражений происходит именно через физический контакт и последующее прикосновение к лицу.

Это очень важный момент.

И он на самом деле очень воодушевляет. Почему? – Потому что мы точно знаем путь, через который вирус попадает к нам. Я, находясь в госпитале с большим количеством больных COVID-19 каждый день, уверен, что не заболею, потому что я знаю эту цепочку последовательностей и поэтому знаю, как вести себя.

Что нужно сделать, чтобы не заразиться

1. Главное, постоянно следить за тем, где ваши руки в данный момент и чистые ли они. Необходимо постоянно использовать санитайзер. Зашёл в лифт и нажал на кнопку – санитайзер. Открыл дверь – санитайзер. Если нет санитайзера – все действия можно сделать локтем. Каждый раз после того, как мы коснулись поверхности, к которым могли прикасаться другие люди, дезинфицируем или моем руки.

2. Второе самое важное – не трогать лицо руками, осознанно следить за этим. Мы все время трогаем лицо, даже не замечая этого. По статистике, человек бессознательно трогает лицо около 90 раз в день. Вы с кем-то поздоровались за руку, не зная, что этот человек болеет COVID-19, а потом потрогали лицо? Всё – вы тоже заболели!

Как себя натренировать в этой осознанности? Один из способов – начать носить маску. Идея не в том, что она защитит вас от заражения (так как в большинстве случаев невозможно заразиться через воздух), а именно в том, чтобы научиться не трогать лицо. Причём, это может быть любая маска (можно просто повязать платок на лицо) – это будет работать в качестве тренажёра. Когда у вас на лице маска, вы просто перестаете трогать лицо.

Поэтому простой совет: выходя из дома, надевайте маску.

Два этих пункта вместе: держать руки чистыми и не трогать лицо – невероятно мощные способы защиты.

Они будут эффективны в 99,9% случаев. Есть, конечно 0,01% пациентов, которые каким-то странным образом заразились, и мы никогда не узнаем, как это произошло, но для вас достаточно выполнять эти две вещи чтобы защитить себя и своих близких.

3. Третье – вам не нужен респиратор. В госпитале я ношу респиратор, только когда я в комнате с пациентом, и мы делаем специальные процедуры, которые вызывают у пациента кашель для очистки дыхательных путей от избытка слизи. Всё остальное время я ношу обычную маску. В Гонконге и Сингапуре соблюдение этих правил (ношение хирургической маски во время обычного взаимодействия с пациентами и ношение респиратора только во время специальных процедур типа дренажа дыхательных путей) не привело ни к одному случаю заболевания среди медперсонала. Да, кто-то из медперсонала клиник Нью-Йорка заболел, но это те люди, которые контактировали с больными при отсутствии средств защиты. Например, 3 недели назад, когда ещё никто не знал, что у многих людей вирус в инкубационном периоде. Терапевты контактировали с больными в течение более 15 минут, брали мазок из носовых пазух и т.д. Сейчас в нашем госпитале нет ни одного случая заражения среди медперсонала. В обычных условиях: на улице, в магазине респираторы не нужны.

4. Четвёртое – социальная дистанция. Держите дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга. Это не очень сложно и не так уж меняет нашу жизнь. Простое правило, но чрезвычайно эффективное. Когда вы идёте в аптеку или в магазин, вам не обязательно стоять непосредственно за спиной впереди стоящего человека в очереди. Стойте в нескольких шагах от него.

Не надо бояться окружающего мира

Если понять и принять эти простые четыре правила, страх пропадает. Не надо бояться окружающего мира, не надо бояться вашего соседа. Мне кажется, знание от этих четырёх правил дает ощущение свободы. Ведь это ужасно, когда люди, которые остаются работать в магазинах, на почте и т.д. (те, кто наиболее подвержен риску заболеть), воспринимаются как враги. Когда вы понимаете, что единственный способ, которым вы можете заразиться, это когда вы грязными руками трогайте лицо или когда вы слишком близко находитесь к больному человеку в течение продолжительного времени, то это устраняет лишние страхи и даёт колоссальное облегчение. Люди, которые работают в магазинах и которые доставляют вам на дом продукты или посылки – не враги, а герои.

Что делать, если вы заболели?

Если у вас температура, изолируйте себя от остальных членов семьи. Все члены семьи должны начать следовать все тем же четырём правилам внутри домашнего пространства. Если возможно, изолируйте больного в отдельной комнате. Если больному нужно выйти из своей комнаты, например, чтобы поесть – ему необходимо сначала помыть руки и надеть маску. Затем после еды все поверхности, до которых он дотронулся, необходимо продезинфицировать. Важно не создавать продолжительного контакта.

Так что не бойтесь находиться с больным родственником в одной квартире – просто следуйте этим простым рекомендациям. Есть два исключения из этого предписания: если вашей семье есть человек с повышенными рисками, например, очень пожилой человек или кто-то, кто недавно проходил химиотерапию, то лучше изолировать этого человека в отдельном помещении, чтобы исключить для него абсолютно все контакты с больными. Однако если это совершенно невозможно, то необходимо соблюдать чрезвычайно строгую изоляцию этого человека от больного.

Часто задаваемые вопросы от пациентов:

Когда ехать в госпиталь? Ответ один – если у вас затруднённое дыхание.

Остальные случаи: у меня температура – НЕТ

Мне кажется, у меня коронавирус – НЕТ

Я сдал тест и у меня подтверждён коронавирус – НЕТ

У меня постоянные боли в горле – НЕТ

Многих, кто приходит к нам в госпиталь, мы просто отправляем домой, потому что у них нет проблем с дыханием. Чаще всего через 3-4 дня им становится лучше. Многие из тех, кто приходит с затруднённым дыханием, направляются в стационар, и они тоже уходят домой через 5-7 дней. То есть из всех пациентов, которые поступают с COVID-19, только 10% нуждаются в госпитализации. И всего 1-3% нуждаются в использовании медицинских аппаратов ИВЛ. Подавляющее большинство из тех, кто ложится на искусственную вентиляцию, поправляются через 7-10 дней.

Необходимо ли мне сдавать тест, если у меня подозрение на коронавирус?

Мне кажется, это зависит от доступности тестов в вашем регионе. Если в вашем регионе огромное количество доступных тестов и все могут сдать анализ при отсутствии очередей, то хорошо. Но если тестов мало, то важно оставить их для тех, у кого присутствует затруднённое дыхание, то есть кому потенциально нужно госпитализация.

Можно ли выходить на улицу?

Да! Пожалуйста! Но просто следуйте вышеизложенным правилам. Дезинфицируйте руки после контакта с поверхностями и не трогайте лицо.

Когда вы гуляете в городе – не подходите к другим людям ближе, чем на 2 метра. Но здороваетесь! Улыбайтесь! Никто никого не заразит, просто выйдя на улицу. Единственное предостережение: не начинайте пренебрежительно относиться к этому новому режиму взаимодействия с окружающими миром. Проблема состоит в том, что когда людям говорят, что можно делать определённые вещи, люди расслабляются и пренебрегают правилами. И носите маску, чтобы не трогать свое лицо.

О средствах дезинфекции

COVID-19 погибает от любого дез. средства. Он очень не живучий в условиях дезинфекции. Причём нужна лишь маленькая капля дез.средства.

Нужно ли дезинфицировать продукты, принесённые из магазина?

Если вы живёте в городе, где много заболевших, это хорошая идея. Если доставку приносит доставщик, хорошая идея попросить его оставить продукты за дверью. А затем надеть перчатки и продезинфицировать поверхность упаковок, которые будут оставаться в доме. Я думаю это разумный уровень безопасности.

Нужно ли немедленно стирать дезинфицировать одежду, которые мы носим на улице?

Я как врач, который находится в помещении с больными по 12 часов в день, конечно, стираю одежду после смены, но для тех, кто просто выходит на улицу, верхнюю одежду стирать нет необходимости.

От чего зависит продолжительность инкубационного периода?

От продолжительности контакта. Например, медперсонал без защиты в приёмном отделении может заболеть через два дня. Если был короткий контакт с человеком, у которого лёгкие симптомы, инкубационный период может длиться и до 14 дней. Зафиксировано мало случаев, когда инкубационный период длился дольше. Поэтому если есть подозрение, что вы контактировали с больным человеком, но через две недели болезнь никак себя не проявила, скорее всего, вы не заразились.

Какие возрастные группы охватывает болезнь?

К нам в госпиталь приходят, лежат в стационаре и на ИВЛ абсолютно все возрастные группы: 23 года, 35 лет, 45 лет – и большинство из них с абсолютным отсутствием каких-либо хронических заболеваний. В самом начале пандемии было распространено обманчивое мнение, что болезнь поражает только пожилых людей, а также людей с серьёзными заболеваниями (диабет или рак), но это неправда. Все последние три недели я работаю только с больными COVID-19, и я вижу все возрастные группы. Пожилых людей и тех, кто в преклонном возрасте, немного больше, им обычно сложнее. Но поступает много и 35-летних пациентов. Есть много молодых людей, которые болеют тяжело, а есть пожилые, которые справляются быстро.

О лекарствах

В нашем госпитале мы больше не используем ибупрофен. Было несколько исследований, которые подтвердили, что ибупрофен ухудшает положение вещей. В случае заболевания принимайте ацетаминофен (парацетамол).

Какие прогнозы можно сделать сейчас?

Скорее всего, социальная изоляция продлится от 3 до 9 месяцев. Это долго. Но опыт всех больших городов, которые пережили сильнейшие вспышки пандемии, говорит о том, что первое, что необходимо сделать – это сгладить кривую распространения коронавируса. Снизить количество заболевших, чтобы избежать переполнения больниц. Я думаю, что самоизоляция – это такой феномен, который нужно просто принять как способ существования на ближайшие несколько месяцев. Сейчас, когда вы знаете правила поведения, нет оснований для паники. Это просто новый способ взаимодействия друг с другом и с окружающим миром. Главное – привыкнуть к новым правилам. Как только правила входят в привычку, новые нормы уже не кажутся такими трудными и страшными.

https://zm-sochi.livejournal.com/1412714.html?fbclid=IwAR07KdCzKyHvJEvbnunrjLGEV5IqVTFlgCHwMtzSmXYOrtA5o5eISaotwts

2021-01-14YEKT09:38:00

Ключевые теги: пандемия коронавируса, здоровье, врачи, заражение.

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