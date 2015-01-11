Бизнесмены Южного Урала могут получить статус социального предпринимателя

Минэкономразвития Челябинской области начинает прием документов для признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предпринимателями. Этот статус открывает для бизнеса доступ к различным видам государственной поддержки. Социальное предпринимательство – это деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества, повышению уровня занятости инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, выпускников детских домов и других категорий граждан.В Челябинской области соцпредприниматели получают ряд преференций. Для них действует налоговая льгота: в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН) установлена особая ставка в 1% по системе «доходы». Дополнительно такие бизнесмены могут рассчитывать на финансовую, имущественную и информационную поддержку, наряду со всеми другими субъектами МСП в центре «Мой Бизнес».Чтобы получить статус социального предпринимателя, нужно до 1 мая 2021 года написать заявление и предоставить необходимые документы в министерство экономического развития Челябинской области по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 57, каб. 402. В течение месяца будет принято решение, и заявителя уведомят о нем.Подробную информацию предприниматели могут получить в управлении развития малого и среднего предпринимательства министерства по тел.: (351) 263-25-37.