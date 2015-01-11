Начались выплаты компенсаций дольщикам трех проблемных домов в Челябинске и Копейске

Источник: АО «Дом.РФ»В январе 2021 года стартовали выплаты возмещений гражданам, покупавшим квартиры в 43 проблемных домах, расположенных в 14 субъектах Российской Федерации, сообщает АО «Дом.РФ». Среди них дольщики трех долгостроев в Челябинске и Копейске.В конце декабря 2020 года стало известно, что в Челябинской области будут удовлетворены права дольщиков еще шести проблемных домов. Такое решение принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков. Таким образом, будут восстановлены права 586 пострадавших дольщиков.Набсовет решил достроить два дома застройщика ООО «Речелстрой» (Челябинск, дома №3. 34 и 3.18) и один дом застройщика ООО «Уралстрой» (Копейск, ул. Чаадаева,79). Компенсации получат дольщики одного дома застройщика ООО «Речелстрой» (Челябинск, дом №3.20) и двух домов застройщика ООО «Проект Парковый-1» (Копейск, пр. Победы 48б). Уже сейчас дольщики могут обратиться за получением выплат.Для получения возмещения гражданам необходимо подготовить следующие документы: оригинал документа, удостоверяющего личность; СНИЛС; ИНН; выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и очередности удовлетворения требований.Если при оплате договора участия в долевом строительстве использовались средства материнского капитала, то сумма, которая была оплачена за счет материнского капитала, возвращается Фондом в Пенсионный фонд. При этом у гражданина есть право повторно использовать материнский капитал на цели, предусмотренные федеральным законом.Записаться на удобные дату и время для подачи заявлений можно на официальном сайте Фонда фонд214.рф или по телефону горячей линии: 8-800 7007-214.Выплаты гражданам осуществляет уполномоченный в сфере жилищного строительства банк-агент (АО «Банк ДОМ.РФ»), который рассматривает документы и производит выплату в течение 10 рабочих дней с даты подачи полного комплекта документов.