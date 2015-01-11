Обладательницы премии «Щит и роза – 2021» приняли участие в фотосессии

В Челябинске после новогодних праздников начался новый этап подготовки пятой ежегодной региональной общественной благотворительной премии «Щит и роза — Южный Урал 2021». Организаторы мероприятия — Челябинская Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ — провели традиционный фотосет для победительниц.На протяжении всего процесса подготовки команда проекта «Щит и роза — Южный Урал» готовит приятные сюрпризы для его участниц. Одним из них стала фотосессия в замечательных женственных образах. Два дня бессменный фотохудожник Евгений Меньших работал индивидуально с каждой из лауреатов. Главный стилист и менеджер проекта Оксана Кобякова с командой профессиональных визажистов, парикмахеров до неузнаваемости преобразили победительниц премии. Результатом этой большой совместной работы станет подарочный буклет с фотографиями для каждой из участниц мероприятия.«Готовясь к замечательному событию — чествованию «женщин в погонах», мы всегда не забываем подарить нашим лауреатам минуты радости, красоты, очарования, возможности окунуться в удивительный мир преображения и примерить красивые вечерние наряды, да и просто почувствовать себя женщиной, ведь цель фотосессии именно такая», — прокомментировал происходящее генеральный директор Челябинской АРПОиС РФ, полковник в отставке Сергей Спиридонов.Через месяц пройдет вручение награды. В этом году победительницами стали 35 женщин из 13 правоохранительных, экстренных и контрольных ведомств. Премия включает в себя диплом, брендированную статуэтку и вручается только за профессиональные достижения, за исполнение служебных обязанностей и является общественным признанием в канун Международного женского праздника 8 марта.
Источник: http://arpo74.ru/