Вот и отгремели новогодние праздники, и мы с вами пережили первую рабочую неделю нового 2021-го года!
Больше позитива и в жизни у улыбок вам, дорогие наши подписчики!
Вашему вниманию афиша выходного дня!
Озёрск и его окрестности
Все выходные:
глк"Егоза"
пт - с 12:00 до 17:00 оба подъёмника//Спортивная и учебная трассы//тюбинг, с 18:00 до 21:00 малый подъёмник и учебная трасса
Кафе с 15:00 до 21:00
сб и вс - с 10:00 до 17:00 оба подъёмника//Спортивная и учебная трассы//тюбинг
Кафе с 10:00... в субботу до 21:00, в воскресенье до 18:00
В воскресенье - БЕСПЛАТНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО СНОУБОРДУ. Для совершенствующих в технике катания. Начало в 10:00.
Пятница, 15 января
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«Игра в джин» Д.Л.Кобурн
Трагикомедия 12+
Суббота, 16 января
Городской музей: ретро-выставка «Новый год по-старому».
Мастер-класс "Изготовление игрушек из картона"
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"СКАЗКА В ПОДАРОК" 3-6 лет (малый зал)
11-00 бк "Баскервиль"
Марафон 1-ый тур 1 группа «Пирамида свободная»
Форма одежды: свободная, наличие маски обязательно!!!
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Шутки в глухомани" И.Муренко
Семейная комедия 16+
Воскресенье, 17 января
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Красная шапочка" по мотивам сказки Ш.Перро
Сказка для самых маленьких (0+)
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"СКАЗКА ПРО ХИТРУЮ ЛИСИЧКУ"3-6 лет (малый зал)
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Земля Эльзы" Я.Пулинович
Драма на грядках (16+)
Челябинск
Воскресенье, 17 января
ла "Трактор", на льду встречаются "Трактор" и "ЦСКА"
Екатеринбург и Свердловская область
Суббота, 16 января
г.Арамиль
II этап Снежный Вихрь 2021!
Трасса АСК Арамиль, Пролетарская,82б/1
Материал подготовила Александра Лебедева