Вот и отгремели новогодние праздники, и мы с вами пережили первую рабочую неделю нового 2021-го года!

Больше позитива и в жизни у улыбок вам, дорогие наши подписчики!

Вашему вниманию афиша выходного дня!

Озёрск и его окрестности

Все выходные:

глк"Егоза"

пт - с 12:00 до 17:00 оба подъёмника//Спортивная и учебная трассы//тюбинг, с 18:00 до 21:00 малый подъёмник и учебная трасса

Кафе с 15:00 до 21:00

сб и вс - с 10:00 до 17:00 оба подъёмника//Спортивная и учебная трассы//тюбинг

Кафе с 10:00... в субботу до 21:00, в воскресенье до 18:00

В воскресенье - БЕСПЛАТНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО СНОУБОРДУ. Для совершенствующих в технике катания. Начало в 10:00.

Пятница, 15 января

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«Игра в джин» Д.Л.Кобурн

Трагикомедия 12+

Суббота, 16 января

Городской музей: ретро-выставка «Новый год по-старому».

Мастер-класс "Изготовление игрушек из картона"

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"СКАЗКА В ПОДАРОК" 3-6 лет (малый зал)

11-00 бк "Баскервиль"

Марафон 1-ый тур 1 группа «Пирамида свободная»

Форма одежды: свободная, наличие маски обязательно!!!

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Шутки в глухомани" И.Муренко

Семейная комедия 16+

Воскресенье, 17 января

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Красная шапочка" по мотивам сказки Ш.Перро

Сказка для самых маленьких (0+)

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"СКАЗКА ПРО ХИТРУЮ ЛИСИЧКУ"3-6 лет (малый зал)

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Земля Эльзы" Я.Пулинович

Драма на грядках (16+)

Челябинск

Воскресенье, 17 января

ла "Трактор", на льду встречаются "Трактор" и "ЦСКА"

Екатеринбург и Свердловская область

Суббота, 16 января

г.Арамиль

II этап Снежный Вихрь 2021!

Трасса АСК Арамиль, Пролетарская,82б/1

Материал подготовила Александра Лебедева