2021-01-18YEKT07:00:00 | Губерния Более 14 миллионов рублей получат южноуральцы на реализацию своих социальных инициатив Источник: грантыгубернатора74.рф









В Челябинске состоялось заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества. Грантовую поддержку на реализацию своей социально значимой инициативы получат 80 неравнодушных южноуральцев.«Впервые в истории Челябинской области, более того, впервые в истории России конкурс для физических лиц прошел полностью по модели Фонда президентских грантов. Необходимо сказать о том, что конкурс был объявлен губернатором Челябинской области 29 октября, нами было принято решение о продлении срока приема заявок с 19 ноября на 1 декабря 2020 года, увеличив продолжительность этапа до 34 дней. Вы знаете, как для нас было важно дать возможность принять участие в конкурсе и подготовить максимально проработанные проектные идеи всем жителям области и, конечно, в особенности тем, кто проживает в отдаленных муниципальных образованиях. Именно поэтому было принято решение согласиться с просьбой малых территорий о продлении сроков приема заявок. Заявители имели возможность максимально проработать проектные карты, а Фонд получил беспрецедентное число заявок – 402», – отметил генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров.Проекты-победители получат грантовую поддержку на общую сумму более 14 млн рублей. Их реализация начнется уже с 1 февраля 2021 года. Напомним, южноуральцы имели возможность запросить до 265 тысяч рублей на реализацию своей социально значимой инициативы. Суммы поддержанных проектов распределились следующим образом:

– грантовая поддержка до 65 тыс. руб. – 10 проектов;

– грантовая поддержка до 165 тыс. руб. – 25 проектов;

– грантовая поддержка до 265 тыс. руб. – 45 проектов.Проекты-победители охватывают 11 направлений, предусмотренных Положением о конкурсе. Лидирующими по количеству поддержанных проектов стали:– «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (14 инициатив);– «Поддержка проектов в области культуры и искусства» (12 инициатив);– «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (12 инициатив);– «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (9 проектов).По количеству поддержанных проектов (исключая Челябинский городской округ - 24 проекта) тройка муниципалитетов-лидеров выглядит так: Магнитогорский городской округ – 12 проектов, Миасский городской округ – 8 проектов, Троицкий и Саткинский городские округа – по 4 социальных инициативы.Результаты уже опубликованы на официальном сайте конкурса Алексея Текслера. Челябинская область стала первым регионом России, в котором по принципу одного окна предоставляются сразу несколько видов губернаторских грантов.По поручению главы региона особый акцент сделан на помощь инициативам в муниципалитетах области. Решением губернатора Челябинской области сопредседателями Координационного комитета по проведению конкурсов назначены первый заместитель губернатора Ирина Гехт и заместитель губернатора Анатолий Векшин. Председателем объединенного экспертного совета избрана Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.В 2021 году также будут проведены конкурсы на предоставление грантов губернатора Челябинской области для НКО и физлиц. Источник: грантыгубернатора74.рфВ Челябинске состоялось заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества. Грантовую поддержку на реализацию своей социально значимой инициативы получат 80 неравнодушных южноуральцев.«Впервые в истории Челябинской области, более того, впервые в истории России конкурс для физических лиц прошел полностью по модели Фонда президентских грантов. Необходимо сказать о том, что конкурс был объявлен губернатором Челябинской области 29 октября, нами было принято решение о продлении срока приема заявок с 19 ноября на 1 декабря 2020 года, увеличив продолжительность этапа до 34 дней. Вы знаете, как для нас было важно дать возможность принять участие в конкурсе и подготовить максимально проработанные проектные идеи всем жителям области и, конечно, в особенности тем, кто проживает в отдаленных муниципальных образованиях. Именно поэтому было принято решение согласиться с просьбой малых территорий о продлении сроков приема заявок. Заявители имели возможность максимально проработать проектные карты, а Фонд получил беспрецедентное число заявок – 402», – отметил генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.Проекты-победители получат грантовую поддержку на общую сумму более 14 млн рублей. Их реализация начнется уже с 1 февраля 2021 года. Напомним, южноуральцы имели возможность запросить до 265 тысяч рублей на реализацию своей социально значимой инициативы. Суммы поддержанных проектов распределились следующим образом:– грантовая поддержка до 65 тыс. руб. – 10 проектов;– грантовая поддержка до 165 тыс. руб. – 25 проектов;– грантовая поддержка до 265 тыс. руб. – 45 проектов.Проекты-победители охватывают 11 направлений, предусмотренных Положением о конкурсе. Лидирующими по количеству поддержанных проектов стали:– «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (14 инициатив);– «Поддержка проектов в области культуры и искусства» (12 инициатив);– «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (12 инициатив);– «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (9 проектов).По количеству поддержанных проектов (исключая Челябинский городской округ - 24 проекта) тройка муниципалитетов-лидеров выглядит так: Магнитогорский городской округ – 12 проектов, Миасский городской округ – 8 проектов, Троицкий и Саткинский городские округа – по 4 социальных инициативы.Результаты уже опубликованы на официальном сайте конкурса грантыгубернатора74.рф . По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону горячей линии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала +7 (351) 220-74-20. Справочно:Первый грантовый конкурс губернатора Челябинской области для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций стартовал 24 июля 2020 года по решению губернатора Челябинской области. Челябинская область стала первым регионом России, в котором по принципу одного окна предоставляются сразу несколько видов губернаторских грантов.По поручению главы региона особый акцент сделан на помощь инициативам в муниципалитетах области. Решением губернатора Челябинской области сопредседателями Координационного комитета по проведению конкурсов назначены первый заместитель губернатораи заместитель губернатора. Председателем объединенного экспертного совета избрана Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области.В 2021 году также будут проведены конкурсы на предоставление грантов губернатора Челябинской области для НКО и физлиц. AzAzA 2021-01-18YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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