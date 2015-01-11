Более 14 миллионов рублей получат южноуральцы на реализацию своих социальных инициатив

В Челябинске состоялось заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества. Грантовую поддержку на реализацию своей социально значимой инициативы получат 80 неравнодушных южноуральцев.«Впервые в истории Челябинской области, более того, впервые в истории России конкурс для физических лиц прошел полностью по модели Фонда президентских грантов. Необходимо сказать о том, что конкурс был объявлен губернатором Челябинской области 29 октября, нами было принято решение о продлении срока приема заявок с 19 ноября на 1 декабря 2020 года, увеличив продолжительность этапа до 34 дней. Вы знаете, как для нас было важно дать возможность принять участие в конкурсе и подготовить максимально проработанные проектные идеи всем жителям области и, конечно, в особенности тем, кто проживает в отдаленных муниципальных образованиях. Именно поэтому было принято решение согласиться с просьбой малых территорий о продлении сроков приема заявок. Заявители имели возможность максимально проработать проектные карты, а Фонд получил беспрецедентное число заявок – 402», – отметил генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров.Проекты-победители получат грантовую поддержку на общую сумму более 14 млн рублей. Их реализация начнется уже с 1 февраля 2021 года. Напомним, южноуральцы имели возможность запросить до 265 тысяч рублей на реализацию своей социально значимой инициативы. Суммы поддержанных проектов распределились следующим образом:
– грантовая поддержка до 65 тыс. руб. – 10 проектов;
– грантовая поддержка до 165 тыс. руб. – 25 проектов;
– грантовая поддержка до 265 тыс. руб. – 45 проектов.Проекты-победители охватывают 11 направлений, предусмотренных Положением о конкурсе. Лидирующими по количеству поддержанных проектов стали:– «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (14 инициатив);– «Поддержка проектов в области культуры и искусства» (12 инициатив);– «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (12 инициатив);– «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (9 проектов).По количеству поддержанных проектов (исключая Челябинский городской округ - 24 проекта) тройка муниципалитетов-лидеров выглядит так: Магнитогорский городской округ – 12 проектов, Миасский городской округ – 8 проектов, Троицкий и Саткинский городские округа – по 4 социальных инициативы.Результаты уже опубликованы на официальном сайте конкурса грантыгубернатора74.рф. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону горячей линии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала +7 (351) 220-74-20. Справочно:Первый грантовый конкурс губернатора Челябинской области для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций стартовал 24 июля 2020 года по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Челябинская область стала первым регионом России, в котором по принципу одного окна предоставляются сразу несколько видов губернаторских грантов.По поручению главы региона особый акцент сделан на помощь инициативам в муниципалитетах области. Решением губернатора Челябинской области сопредседателями Координационного комитета по проведению конкурсов назначены первый заместитель губернатора Ирина Гехт и заместитель губернатора Анатолий Векшин. Председателем объединенного экспертного совета избрана Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.В 2021 году также будут проведены конкурсы на предоставление грантов губернатора Челябинской области для НКО и физлиц.