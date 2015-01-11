Молодежные некоммерческие организации Челябинской области стали победителями первого конкурса президентских грантов 2021 года

Всего поддержку на сумму более 60 млн рублей получат 53 НКО Южного Урала, из которых четверть - это проекты молодежных организаций.Со всей России на конкурс было подано 10 063 проекта, а в число победителей вошло только 2 000. Самыми популярными грантовыми направлениями в этом конкурсе стали: «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «Сохранение исторической памяти». Южноуральцы представили 174 проекта. Отметим, что интерес НКО Челябинской области к конкурсам Фонда президентских грантов растет. Год назад Фонд поддержал 39 проектов, а всего было подано 128.Полный список победителей можно посмотреть по ссылке.Среди обладателей грантов такие молодежные организации, как: «Российский союз сельской молодежи», «Молодежная палата», «Наше место», «Ресурсный центр поисковой деятельности и специальной подготовки «Опора», «Детские и молодежные социальные инициативы», профсоюз студентов Челябинского государственного университета и другие.«Для нас ценно, что так много молодежных проектов уже в начале года получили президентские гранты и смогут реализовать свои инициативы в этом году. Это и формирование благоприятных условий для патриотического воспитания молодежи, повышение престижа рабочих профессий, приобщение молодежи к творчеству, социальной работе и многое другое», - отметила начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.Прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2021 года стартует 1 февраля. Подать свои проекты некоммерческие организации смогут до 15 марта. Напомним, гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих инициатив. Подробные условия участия можно посмотреть в разделе «Конкурсы» на сайте фонда.