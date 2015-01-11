2021-01-18YEKT13:00:00 | Губерния В Челябинске выступят звезды мировой легкой атлетики Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









19 января в челябинском универсальном спортивном комплексе УралГУФК состоится традиционный, 39-й по счету «Мемориал почетного мастера спорта Юрия Лукашевича и почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Середкина» по прыжкам в высоту и с шестом. На турнире выступят звезды российской и мировой легкой атлетики.Ставшие уже традиционными в Челябинске соревнования открывают новый соревновательный легкоатлетический сезон у прыгунов-высотников. Как и ранее, в них примут участие известные и титулованные спортсмены – лидеры сборной страны, становившиеся победителями и призерами чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.Главной звездой предстоящих соревнований станет заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. В прыжковом секторе ей конкуренцию составит олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Анна Чичерова. В мужских состязаниях в прыжках в высоту главными фаворитами являются призеры чемпионатов мира Михаил Акименко и Илья Иванюк. В секторе для прыжков с шестом главные надежды южноуральских болельщиков связаны с выступлением серебряного призера чемпионата Европы-2018, кандидата на участие в Олимпийских играх-2021 в Токио Тимура Моргунова.В турнире также примут участие мастера спорта международного класса, победители, призеры чемпионатов России и международных соревнований Цыплаков Даниил, Анищенков Никита, Асанов Александр, Поздняков Семен, Ведешкин Кирилл, Одинева Татьяна, Ярышкина Александра, Спиридонова Наталья, Халикова Аделина, Королева Кристина, Желябин Дмитрий, Мудров Илья, Горохов Георгий, Жук-Краснова Ангелина, Иванова Ирина, Гатауллина Аксана.Торжественное открытие соревнований состоится 19 января, в 16:00, в УСК УралГУФК (ул. Энгельса, 22). Всего будет разыграно 15 комплектов медалей. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области19 января в челябинском универсальном спортивном комплексе УралГУФК состоится традиционный, 39-й по счету «Мемориал почетного мастера спорта Юрия Лукашевича и почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Середкина» по прыжкам в высоту и с шестом. На турнире выступят звезды российской и мировой легкой атлетики.Ставшие уже традиционными в Челябинске соревнования открывают новый соревновательный легкоатлетический сезон у прыгунов-высотников. Как и ранее, в них примут участие известные и титулованные спортсмены – лидеры сборной страны, становившиеся победителями и призерами чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.Главной звездой предстоящих соревнований станет заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту. В прыжковом секторе ей конкуренцию составит олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта. В мужских состязаниях в прыжках в высоту главными фаворитами являются призеры чемпионатов мира. В секторе для прыжков с шестом главные надежды южноуральских болельщиков связаны с выступлением серебряного призера чемпионата Европы-2018, кандидата на участие в Олимпийских играх-2021 в ТокиоВ турнире также примут участие мастера спорта международного класса, победители, призеры чемпионатов России и международных соревнованийТоржественное открытие соревнований состоится 19 января, в 16:00, в УСК УралГУФК (ул. Энгельса, 22). Всего будет разыграно 15 комплектов медалей. AzAzA 2021-01-18YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Южноуральские легкоатлеты заняли второе место в турнире «Звезды студенческо ...

В Челябинске пройдет первенство УрФО по дзюдо

В Челябинской области стартовал Кубок России по прыжкам в воду

Олимпийские чемпионы по прыжкам в воду покажут свое мастерство в челябинско ...

Министерство спорта Челябинской области назвало лучших спортсменов 2014 год ... {comments_news}