Творческие коллективы Южного Урала в 2021 году отправятся на гастроли по России и за рубеж

На курорте «Банное» завершена подготовка трассы для этапа Кубка мира по сноуборду. Соревнования пройдут 6 и 7 февраля в двух дисциплинах – параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте, сообщает минспорт.

В декабре были проведены основные виды работ: планировка полотна трассы и строительство стартовых площадок. Специалисты использовали две снегоуплотнительные машины Pisten Bully (300 polar и 600 polar). Курировал процесс технический консультант FIS Charles Turcotte. Вместе с ним работала команда профессионалов курорта «Банное».17-19 января производилась подготовка стартовых бугров для параллельного слалома и параллельного слалом-гиганта. На сегодняшний день полотно трассы для проведения соревнований готово в полном объеме.Отметим, что в ближайшее время начнется продажа билетов на этап Кубка мира по сноуборду. Посетить мероприятие смогут около 2000 человек. Для них будут построены специальные трибуны, где зрители смогут расположиться с учетом социальной дистанции.Напомним, ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» уже принимал подобные соревнования в 2019 году. Тогда на турнире выступили 92 спортсмена из 17 стран. За два дня мероприятие посетили почти 10 тысяч человек. Права на трансляцию были куплены 17 телевизионными компаниями: ORF, BNT, CCTV, L’EQUIPE, EUROSPORT, RAI, POLSAT, RTV, NBC, Матч, Областное ТВ и др. Подробнее