Творческие коллективы Южного Урала в 2021 году отправятся на гастроли по России и за рубеж

В 2021 году целый ряд творческих коллективов Челябинской области отправится на гастроли. Жители России смогут увидеть и оценить выступления известных артистов и музыкантов Южного Урала. В честь своего 100-летнего юбилея Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова весь год будет гастролировать по муниципалитетам Челябинской области. Челябинский государственный драматический молодежный театр покажет свои спектакли в Москве и Санкт-Петербурге.В сентябре знаменитый ансамбль танца «Урал» посетит Абхазию. Солисты Челябинской государственной филармонии представят регион в Беслане, Владикавказе и Пятигорске. Челябинский государственный драматический Камерный театр повезет четыре постановки в Тюмень.Челябинский симфонический оркестр уже в январе отправится в Москву, где выступит в концертном зале «Зарядье». Также жители и гости столицы смогут послушать южноуральских музыкантов и в ноябре. А труппа Челябинского театра оперы и балета в ноябре 2021 года представит балет-кантанту Карла Орфа «Кармина Бурана» во Франции.Кроме того, на протяжении года в Челябинской области пройдет 19 фестивалей разного уровня.