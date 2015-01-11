Федеральный оператор ГТО разработал фирменный брендбук в честь 90-летия комплекса

В 2021 году комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает свой юбилей: 11 марта исполнится 90 лет с момента создания в нашей стране института вовлечения населения в занятия физической культурой. По этому случаю федеральный оператор разработал фирменный стиль предстоящих мероприятий в рамках празднования 90-летия ГТО.В предстоящем году во всех субъектах Российской Федерации пройдет множество физкультурно-массовых мероприятий в рамках 90-летия ГТО. По традиции состоится и ряд крупных спортивных праздников и фестивалей в Челябинской области. Среди них можно выделить самые масштабные – областной зимний и летний фестивали ГТО, фестивали ГТО среди трудовых коллективов и производственных предприятий, семейных команд, студентов образовательных организаций и др. «Мы ожидаем всплеск активности и интереса жителей региона к вовлечению в движение «ГТО». Сейчас самое время присоединиться к этому движению, сделать первый шаг и зарегистрироваться на сайте ГТО для получения знака отличия», - говорит руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Александр Беленков. Напомним, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».
Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области