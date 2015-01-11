Синоптики рассказали об аномальной погоде в Челябинской области в феврале

Февраль 2021 года может стать аномальным в Челябинской области. Согласно долгосрочным прогнозам, температура воздуха будет нетипичной для последнего месяца зимы.

Средняя температура воздуха в феврале в Челябинской области составляет -14-16 °С, сообщает Гидрометцентр России. Могут наблюдаться как оттепели, так и сильные морозы.

Абсолютный максимум температуры, который был зафиксирован, составил +9 °С, а минимум – -48 °С. Бывало, что почва промерзала и до -49 °С.

Осадков в феврале обычно меньше. Рекордным стал 1966 год. Тогда в Челябинске снега выпало в три раза больше нормы, а в 1964 и 1967 годах его практически не было.

Отличается февраль ветрами и буранами. Обычно в этом месяце преобладают ветры южного и юго-западного направления. Фиксировались порывы даже до 34 м/с.

В отдельные годы метели были более 20 дней, а высота снега в горах превышала метр.

По предварительному прогнозу gismeteo.ru, февраль 2021 года станет аномально теплым. Днем температура воздуха будет в пределах -7-11 °С, что в целом выше климатической нормы. По ночам столбики термометров могут опускаться до -13-14 °С.

Погода в основном прогнозируются пасмурная с осадками.

В ближайшие сутки в Челябинской области ожидаются сильные морозы.

Самым холодным станет 23 января. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до -34 °С.

А затем придет теплый фронт. И температура днем будет составлять всего -1-3 °С, по ночам ожидается -8-9 °С.

https://www.cheltv.ru/minus-48-s-2/