После сильных морозов самое время погулять, посетить мероприятия: спектакли, мастер-классы, соревнования!

Афиша на эти выходные вашему вниманию!

Кстати, вы, уважаемые читатели, подписчики, тоже можете принять участие в создании еженедельной афиши! Размещение здесь, на Озёрск.ру, а также на канале УКС-ТВ в будни! Если вам есть, что рассказать - пишите!

Озёрск

глк "Егоза", все выходные:

пт - с 12:00 до 17:00 работают оба подъёмника//"Спортивная" и учебная трассы//тюбинг, с 18:00 до 21:00 вечернее катание на учебной трассе.

сб и вс - с 10:00 до 17:00 оба подъёмника//"Спортивная" и учебная трассы//тюбинг

В воскресенье, 24 января, состоится - БЕСПЛАТНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛЫЖАМ. Для совершенствующих в технике катания. Начало в 10:00.

Пятница, 22 января

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Учитесь водить автомобиль заочно

Вечер французской комедии (12+)

Суббота, 23 января

Городской музей: ретро-выставка «Новый год по-старому».

Мастер-класс "Изготовление игрушек из картона"

https://vk.com/muzeum_ozersk

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"КАК ЦАРЬ РУССКИЙ ДОЧЕК ЗАМУЖ ОТДАВАЛ ЗА ЖЕНИХОВ ФРАНЦУЗСКИХ" 6+

11-00 бк "Баскервиль"

Марафон 1-ый тур 2-ая группа «Пирамида свободная»

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Миллионерша из Бразилии, или Тётя, как Вы кстати

Романтическая комедия (12+)

Воскресенье, 24 января

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"ТЕРЕМОК" 3-6 лет (большой зал)

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Добрый Хортон

Сказка-цирк (0+)

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Лейтенант с острова Инишмор

Чёрная комедия (18+)

Челябинск

Что может быть удобнее, чем посетить культурное мероприятие, не выходя из дома?

Вот и мы думаем, что ничего! Поэтому наберите вкусняшек, заварите чай и наслаждайтесь просмотром, ведь "Культура и искусство Южного Урала" представила онлайн-афишу. Чтобы присоединиться нужно только отсканировать QR-код.

Для удобства сканирования откройте изображение во весь экран, просто нажав на него.

Екатеринбург

Все выходные:

Пассаж: Новейшие высокотехнологичные роботы со всего мира: боевые и интеллектуальные роботы, роботы-актеры, кулинары, танцоры, андроиды, трансформеры, робо-рыбы, робот-обнимаха, робо-ЗАГС и многие другие на площади более 2000 м2.

Суббота, 23 января

11-30 «Трасса на горе Пильной»: Крутые виражи, снежная пыль и борьба за звание лучшего гонщика

17-00 РМК

В Академии единоборств РМК состоится вечер профессионального бокса

Материал подготовила Александра Лебедева