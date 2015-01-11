После сильных морозов самое время погулять, посетить мероприятия: спектакли, мастер-классы, соревнования!
Афиша на эти выходные вашему вниманию!
Кстати, вы, уважаемые читатели, подписчики, тоже можете принять участие в создании еженедельной афиши! Размещение здесь, на Озёрск.ру, а также на канале УКС-ТВ в будни! Если вам есть, что рассказать - пишите!
Озёрск
глк "Егоза", все выходные:
пт - с 12:00 до 17:00 работают оба подъёмника//"Спортивная" и учебная трассы//тюбинг, с 18:00 до 21:00 вечернее катание на учебной трассе.
сб и вс - с 10:00 до 17:00 оба подъёмника//"Спортивная" и учебная трассы//тюбинг
В воскресенье, 24 января, состоится - БЕСПЛАТНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛЫЖАМ. Для совершенствующих в технике катания. Начало в 10:00.
Пятница, 22 января
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Учитесь водить автомобиль заочно
Вечер французской комедии (12+)
Суббота, 23 января
Городской музей: ретро-выставка «Новый год по-старому».
Мастер-класс "Изготовление игрушек из картона"
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"КАК ЦАРЬ РУССКИЙ ДОЧЕК ЗАМУЖ ОТДАВАЛ ЗА ЖЕНИХОВ ФРАНЦУЗСКИХ" 6+
11-00 бк "Баскервиль"
Марафон 1-ый тур 2-ая группа «Пирамида свободная»
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Миллионерша из Бразилии, или Тётя, как Вы кстати
Романтическая комедия (12+)
Воскресенье, 24 января
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"ТЕРЕМОК" 3-6 лет (большой зал)
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Добрый Хортон
Сказка-цирк (0+)
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Лейтенант с острова Инишмор
Чёрная комедия (18+)
Челябинск
Что может быть удобнее, чем посетить культурное мероприятие, не выходя из дома?
Вот и мы думаем, что ничего! Поэтому наберите вкусняшек, заварите чай и наслаждайтесь просмотром, ведь "Культура и искусство Южного Урала" представила онлайн-афишу. Чтобы присоединиться нужно только отсканировать QR-код.
Для удобства сканирования откройте изображение во весь экран, просто нажав на него.
Екатеринбург
Все выходные:
Пассаж: Новейшие высокотехнологичные роботы со всего мира: боевые и интеллектуальные роботы, роботы-актеры, кулинары, танцоры, андроиды, трансформеры, робо-рыбы, робот-обнимаха, робо-ЗАГС и многие другие на площади более 2000 м2.
Суббота, 23 января
11-30 «Трасса на горе Пильной»: Крутые виражи, снежная пыль и борьба за звание лучшего гонщика
17-00 РМК
В Академии единоборств РМК состоится вечер профессионального бокса
Материал подготовила Александра Лебедева