Южноуральские дорожники призвали отказаться от поездок 23-24 января

Управление федеральных автодорог «Южный Урал» предупредило о сильных морозах, которые ожидаются в Челябинской и Курганской областях 23-24 января – в ведомстве призвали автомобилистов отказаться от поездок в эти дни.

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье на Южном Урале и в Зауралье ожидается сильный мороз с минимальными температурами воздуха -40,-43°. В Челябинской области ночью 23 января температура воздуха минус 30-35°, на юге и крайнем западе – минус 23-28°.

Такие холода могут затруднить поездки по автомобильным дорогам.

«Управление федеральных автодорог “Южный Урал” обращается к автомобилистам учесть данное предупреждение. Техника и механизмы в осложненных погодных условиях работают на пределе своих возможностей, любая неисправность может привести не только к осложнению перемещения по трассе других участников движения, но повлечь иные, тяжелые для жизни и здоровья людей, последствия. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния», – говорится в обращении.

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующие погодным условиям.

На всех федеральных трассах организовано круглосуточное дежурство. Открыты пункты обогрева и питания в Челябинской и Курганской областях. Полный список представлен на сайте Упрдора.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-dorozhniki-prizvali-otkazatsya-ot-poezdok-23-24-yanvarya_133551.html