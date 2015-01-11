2021-01-25YEKT08:00:00 | Губерния Челябинская студентка одержала победу во Всероссийском конкурсе «Лидер ХХI века» Источник: Елена Шумакова









С 19 по 22 декабря 2020 года прошел финал Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века». Победителем в номинации «Лидер молодежного общественного объединения (18-23 лет)» стала студентка Челябинского государственного университета и специалист Областного Центра дополнительного образования детей Александра Симонова. В финальном этапе конкурса приняли участие около 200 лидеров из восьми федеральных округов России. В течение четырех дней конкурсанты проходили обучение, участвовали в масштабной деловой кейс-игре, а также в лидерских завтраках с экспертами в области молодежной политики. Программа включала различные блоки: испытания, в которых участники проверяли свои личностные и деловые качества, образовательные лекции и индивидуальные встречи.«Весь конкурс проходил в несколько этапов, поэтому подготовка к нему началась уже в августе. До самого финала меня поддерживали мои близкие люди, финалисты данного конкурса прошлых лет и, конечно же, коллеги с работы. Сам финал проходил в режиме онлайн, поэтому все испытания были неожиданными, но очень интересными», – делится впечатлениями Александра Симонова.В данный момент Александра учится на историко-филологическом факультете Челябинского государственного университета и работает в Областном Центре дополнительного образования детей. Также девушка руководит областными образовательными проектами, является победителем грантовых конкурсов «Росмолодежи», тренером неформального образования «Южно-Уральской лиги тренеров» и участником программы «Наставничества» от площадок «Россия – страна возможностей» и мастерской управления «Сенеж».Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» и общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников». Источник: Елена ШумаковаС 19 по 22 декабря 2020 года прошел финал Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века». Победителем в номинации «Лидер молодежного общественного объединения (18-23 лет)» стала студентка Челябинского государственного университета и специалист Областного Центра дополнительного образования детей Александра Симонова. В финальном этапе конкурса приняли участие около 200 лидеров из восьми федеральных округов России. В течение четырех дней конкурсанты проходили обучение, участвовали в масштабной деловой кейс-игре, а также в лидерских завтраках с экспертами в области молодежной политики. Программа включала различные блоки: испытания, в которых участники проверяли свои личностные и деловые качества, образовательные лекции и индивидуальные встречи.«Весь конкурс проходил в несколько этапов, поэтому подготовка к нему началась уже в августе. До самого финала меня поддерживали мои близкие люди, финалисты данного конкурса прошлых лет и, конечно же, коллеги с работы. Сам финал проходил в режиме онлайн, поэтому все испытания были неожиданными, но очень интересными», – делится впечатлениями.В данный момент Александра учится на историко-филологическом факультете Челябинского государственного университета и работает в Областном Центре дополнительного образования детей. Также девушка руководит областными образовательными проектами, является победителем грантовых конкурсов «Росмолодежи», тренером неформального образования «Южно-Уральской лиги тренеров» и участником программы «Наставничества» от площадок «Россия – страна возможностей» и мастерской управления «Сенеж».Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» и общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников». AzAzA 2021-01-25YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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