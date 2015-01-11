Стартовал грантовый конкурс спортивных проектов

Конкурс «Спорт для всех» проводится в 2021 году впервые и направлен на выявление и поддержку любительских спортивных проектных инициатив. Победители получат гранты на их реализацию в размере до полутора миллионов рублей, сообщает Молодежный ресурсный центр.В конкурсе «Спорт для всех» могут участвовать НКО или их структурные подразделения, работающие в сфере спорта и физической культуры, охраны и профилактики здоровья, образования, культуры, социальной поддержки и защиты граждан, охраны окружающей среды, благотворительности. Исключением является профессиональный спорт. Подать заявку можно до 28 февраля по форме, загрузив в личный кабинет.Первый этап конкурса будет проходить заочно: заявки будут оцениваться приглашенными экспертами. По результатам заочной оценки сформируется список финалистов, которые примут участие во втором, очном, этапе отбора в формате онлайн-интервью с экспертами. Затем экспертный совет примет окончательное решение по выбору победителей.Количество проектов от одной организации не ограничено при условии, что каждую заявку представляет отдельный заявитель. Каждый руководитель проекта может представить на конкурс не более одной заявки. Число победителей из одной организации не квотируется.Организатором конкурса является Благотворительный фонд имени Владимира Потанина. Он проводится в рамках новой благотворительной программы фонда «Сила спорта».