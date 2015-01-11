2021-01-26YEKT07:00:00 | Губерния На Кубке губернатора Челябинской области по дзюдо будет работать серьезный судейский состав Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









Юбилейные Всероссийские соревнования по дзюдо на Кубок губернатора региона пройдут 30-31 января в Челябинске. За награды в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера поспорят титулованные дзюдоисты из многих регионов России.Проявить мастерство и умение им поможет очень квалифицированный судейский корпус, который возглавит судья олимпийской категории Марина Бондарь из Сыктывкара, одна из самых известных отечественных арбитров, председатель коллегии судей федерации дзюдо Северо-Западного федерального округа. Она судила чемпионат мира, европейские первенства, турниры серии «Большой Шлем».Главным секретарем будет судья Всероссийской категории Ильдар Нагаев из Стерлитамака. В состав судейского корпуса также вошли судьи международной категории Денис Буяк (Уфа), Вадим Полежаев (ЯНАО), Елена Аксючиц (Ачинск), судьи Всероссийской категории Борис Москвин (Курган), председатель коллегии судей Уральского федерального округа Евгений Заболотнов, Николай Симонов, Олег Долганов (Екатеринбург), Дмитрий Никулин (Улан-Удэ).Оценивать и контролировать работу арбитров уполномочена судейская комиссия, в состав которой вошел челябинец Александр Перевозников – обладатель пятого дана IJF, судья олимпийской категории, заслуженный работник физической культуры РФ.«Состав судейской бригады будет очень и очень сильный. И предполагается, что и состав спортсменов будет им под стать, так как этот турнир является рейтинговым, отборочным на чемпионат России», – Александр Перевозников.В этом году состязания пройдут без зрителей, но, несмотря на эти и другие ограничения, связанные с covid-19, ожидается около двухсот сильных спортсменов из многих регионов России. Они поспорят за награды в семи весовых категориях у мужчин (до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов), а также в семи весах у женщин (до 48, 52, 57, 63, 70, 78 и свыше 78 килограммов). В субботу в 17:00 состоится торжественное открытие состязаний. На эту церемонию приглашены почетные гости. Затем пройдут схватки финального блока, награждение победителей и призёров. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиЮбилейные Всероссийские соревнования по дзюдо на Кубок губернатора региона пройдут 30-31 января в Челябинске. За награды в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера поспорят титулованные дзюдоисты из многих регионов России.Проявить мастерство и умение им поможет очень квалифицированный судейский корпус, который возглавит судья олимпийской категориииз Сыктывкара, одна из самых известных отечественных арбитров, председатель коллегии судей федерации дзюдо Северо-Западного федерального округа. Она судила чемпионат мира, европейские первенства, турниры серии «Большой Шлем».Главным секретарем будет судья Всероссийской категориииз Стерлитамака. В состав судейского корпуса также вошли судьи международной категории(Уфа),(ЯНАО),(Ачинск), судьи Всероссийской категории(Курган), председатель коллегии судей Уральского федерального округа(Екатеринбург),(Улан-Удэ).Оценивать и контролировать работу арбитров уполномочена судейская комиссия, в состав которой вошел челябинец– обладатель пятого дана IJF, судья олимпийской категории, заслуженный работник физической культуры РФ.«Состав судейской бригады будет очень и очень сильный. И предполагается, что и состав спортсменов будет им под стать, так как этот турнир является рейтинговым, отборочным на чемпионат России», – Александр Перевозников.В этом году состязания пройдут без зрителей, но, несмотря на эти и другие ограничения, связанные с covid-19, ожидается около двухсот сильных спортсменов из многих регионов России. Они поспорят за награды в семи весовых категориях у мужчин (до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов), а также в семи весах у женщин (до 48, 52, 57, 63, 70, 78 и свыше 78 килограммов). В субботу в 17:00 состоится торжественное открытие состязаний. На эту церемонию приглашены почетные гости. Затем пройдут схватки финального блока, награждение победителей и призёров. AzAzA 2021-01-26YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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