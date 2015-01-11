2021-01-26YEKT07:00:00 | Губерния Работу южноуральских медиков оценили в Совете Федерации Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области









Благодарственные письма от Совета Федерации получили коллективы больниц в Челябинске, Магнитогорске и Сатке. Поощрения, подписанные спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и представителем региона в верхней палате Олегом Цепкиным, медикам вручили сенатор и заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.Выбор на эти учреждения пал не случайно, каждое из них обладает богатой историей и отличается эффективной работой. Так, например, городская больница № 2 Магнитогорска, начала свою историю с фельдшерского пункта, в котором работало всего три человека – сегодня это одна из крупнейших медицинских организаций второго по величине города Челябинской области. Областной центр онкологии и ядерной медицины когда-то был простым онкодиспансером, сегодня там оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Челябинская «тройка», она же больница скорой помощи, начинала свой путь с лечебного корпуса, роддома и поликлиники, суммарное количество коек не превышало трехсот, а сегодня число мест для пациентов разного профиля составляет более 1280. Не так давно у ОКБ №3 появился еще один подвед – это известная на весь регион инфекционная больница. Мало кто вспомнит, но большая Областная больница № 2 была изначально небольшой амбулаторией, а сегодня это крупное многопрофильное медицинское учреждение первой категории и с самыми различными видами оказания медицинской помощи.«Регион живет в том числе благодаря вашей работе. Прошедший год у нас прошел под знаком пандемии, в гуще которой оказались и ваши коллективы. История показала, что благополучие человечества зависит от многих обстоятельств, которые массово влияют на жизнь людей. Конечно, в таких случаях вы, медики, всегда приходите на помощь», – отметил Олег Цепкин.Медицинские коллективы награждали за заслуги в оказании высококвалифицированной помощи и многолетний, добросовестный труд, большой вклад в развитие здравоохранения Челябинской области.«Мы всегда рады благодарить работников в «красных зонах», оказывающих плановую медицинскую помощь, сотрудников первичного амбулаторно-поликлинического звена, мы рады отмечать труд каждого, кто трудится на благо челябинской медицины многие годы. Мы с уважением и признательностью относимся к нашим медикам и считаем, что они достойны наград самого высокого уровня. Спасибо за ваш труд, уважаемые коллеги!» ­– поздравил медиков Евгений Ванин.Врачи в медицинских учреждениях были рады встречать гостей, благодарили их за поддержку и теплые слова.«Я благодарна, что нашу работу оценили на таком высоком уровне, что деятельность наших сотрудников не прошла незамеченной. Мы будем стараться работать еще лучше на благо наших пациентов», ­– поделилась впечатлениями главный врач Городской больницы №2 Магнитогорска Юлия Хрусталева.Благодарности от Совета Федерации вручили коллективам Областной клинической больницы №2, Областной клинической больницы №3, Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины, Городской больницы №2 Магнитогорска, Районной больницы Сатки. Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской областиБлагодарственные письма от Совета Федерации получили коллективы больниц в Челябинске, Магнитогорске и Сатке. Поощрения, подписанные спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и представителем региона в верхней палате Олегом Цепкиным, медикам вручили сенатор и заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.Выбор на эти учреждения пал не случайно, каждое из них обладает богатой историей и отличается эффективной работой. Так, например, городская больница № 2 Магнитогорска, начала свою историю с фельдшерского пункта, в котором работало всего три человека – сегодня это одна из крупнейших медицинских организаций второго по величине города Челябинской области. Областной центр онкологии и ядерной медицины когда-то был простым онкодиспансером, сегодня там оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Челябинская «тройка», она же больница скорой помощи, начинала свой путь с лечебного корпуса, роддома и поликлиники, суммарное количество коек не превышало трехсот, а сегодня число мест для пациентов разного профиля составляет более 1280. Не так давно у ОКБ №3 появился еще один подвед – это известная на весь регион инфекционная больница. Мало кто вспомнит, но большая Областная больница № 2 была изначально небольшой амбулаторией, а сегодня это крупное многопрофильное медицинское учреждение первой категории и с самыми различными видами оказания медицинской помощи.«Регион живет в том числе благодаря вашей работе. Прошедший год у нас прошел под знаком пандемии, в гуще которой оказались и ваши коллективы. История показала, что благополучие человечества зависит от многих обстоятельств, которые массово влияют на жизнь людей. Конечно, в таких случаях вы, медики, всегда приходите на помощь», – отметил.Медицинские коллективы награждали за заслуги в оказании высококвалифицированной помощи и многолетний, добросовестный труд, большой вклад в развитие здравоохранения Челябинской области.«Мы всегда рады благодарить работников в «красных зонах», оказывающих плановую медицинскую помощь, сотрудников первичного амбулаторно-поликлинического звена, мы рады отмечать труд каждого, кто трудится на благо челябинской медицины многие годы. Мы с уважением и признательностью относимся к нашим медикам и считаем, что они достойны наград самого высокого уровня. Спасибо за ваш труд, уважаемые коллеги!» ­– поздравил медиков.Врачи в медицинских учреждениях были рады встречать гостей, благодарили их за поддержку и теплые слова.«Я благодарна, что нашу работу оценили на таком высоком уровне, что деятельность наших сотрудников не прошла незамеченной. Мы будем стараться работать еще лучше на благо наших пациентов», ­– поделилась впечатлениями главный врач Городской больницы №2 Магнитогорска.Благодарности от Совета Федерации вручили коллективам Областной клинической больницы №2, Областной клинической больницы №3, Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины, Городской больницы №2 Магнитогорска, Районной больницы Сатки. AzAzA 2021-01-26YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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