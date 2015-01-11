2021-01-26YEKT15:00:00 | Губерния Нацпроект сделал выпуск мясных деликатесов на челябинском предприятии эффективнее Источник: ООО «Здоровая ферма деликатесы»









ООО «Здоровая ферма деликатесы» благодаря национальному проекту «Производительность труда» улучшило свои показатели. В октябре 2020 года предприятие активизировало работу по внедрению на производстве культуры бережливого производства с помощью экспертов Регионального центра компетенций (РЦК), созданного при Фонде развития промышленности Челябинской области. Время протекания процессов на участке производства грудки варено-копченой, выбранном в качестве потока-образца, снизилось на 11,3%, незавершенное производство - на 4,4%, а выработка выросла на 5,3%.«Мы начали оптимизацию процессов именно с этого направления, поскольку его доля в общем выпуске готовой продукции занимает 16% и на его мощности ложится максимальная нагрузка. Кроме того, это самый массовый участок, на нем задействовано наибольшее число работников. Результаты, которых нам уже удалось добиться, сказались и на предприятии, и на людях. Компания сократила издержки и укрепила свои позиции на рынке, а сотрудники больше заработали. Спасибо экспертам РЦК! Их знания, профессионализм и глубокое понимание производственных проблем помогли нашей команде сделать важный шаг - грамотно организовать технологический процесс и навести порядок на рабочих местах. Начало улучшениям положено, дальше будем наращивать обороты», – уверен директор по переработке ООО «Здоровая ферма деликатесы» Олег Шунькин.С помощью менеджера проекта РЦК Руслана Салимова рабочая группа, сформированная из сотрудников предприятия, выявила на участке-образце более 60 проблем: неэффективная расстановка оборудования, неопределенные объемы материалов для сменного задания, травмоопасный способ укладки рамы, длительная работа с документацией и т.д. Чтобы найти для них оптимальные решения, участники рабочей группы освоили программы по «Основам бережливого производства», «Реализации проекта по улучшению», «Картированию», «Системе 5С на производстве» и др., а также прошли тренинг «Фабрика Процессов», где на практике опробовали полученные знания и навыки.Оказалось, что сокращение неэффективных действий, более рациональное размещение оборудования в цехе, автоматизация некоторых процессов и другие, на первый взгляд, незначительные изменения способны дать серьезный результат. Без дополнительных финансовых затрат на «Здоровой ферме» усовершенствовали систему хранения: за счет уменьшения стеллажей высвободили рабочее пространство. Определили минимальный объем необходимых материалов для выполнения сменного задания и отсортировали их, в разы снизив время поиска. Перенесли рабочие места маркировки вакуумированной грудки, что исключило время ожидания грузчика с продукцией и повысило уровень взаимодействия на операциях вакуумирования и упаковки. И таких улучшений эксперты РЦК предложили множество.







Источник: ООО «Здоровая ферма деликатесы»ООО «Здоровая ферма деликатесы» благодаря национальному проекту «Производительность труда» улучшило свои показатели. В октябре 2020 года предприятие активизировало работу по внедрению на производстве культуры бережливого производства с помощью экспертов Регионального центра компетенций (РЦК), созданного при Фонде развития промышленности Челябинской области. Время протекания процессов на участке производства грудки варено-копченой, выбранном в качестве потока-образца, снизилось на 11,3%, незавершенное производство - на 4,4%, а выработка выросла на 5,3%.«Мы начали оптимизацию процессов именно с этого направления, поскольку его доля в общем выпуске готовой продукции занимает 16% и на его мощности ложится максимальная нагрузка. Кроме того, это самый массовый участок, на нем задействовано наибольшее число работников. Результаты, которых нам уже удалось добиться, сказались и на предприятии, и на людях. Компания сократила издержки и укрепила свои позиции на рынке, а сотрудники больше заработали. Спасибо экспертам РЦК! Их знания, профессионализм и глубокое понимание производственных проблем помогли нашей команде сделать важный шаг - грамотно организовать технологический процесс и навести порядок на рабочих местах. Начало улучшениям положено, дальше будем наращивать обороты», – уверен директор по переработке ООО «Здоровая ферма деликатесы»С помощью менеджера проекта РЦКрабочая группа, сформированная из сотрудников предприятия, выявила на участке-образцеболее 60 проблем: неэффективная расстановка оборудования, неопределенные объемы материалов для сменного задания, травмоопасный способ укладки рамы, длительная работа с документацией и т.д. Чтобы найти для них оптимальные решения, участники рабочей группы освоили программы пои др., а также прошли тренинггде на практике опробовали полученные знания и навыки.Оказалось, что сокращение неэффективных действий, более рациональное размещение оборудования в цехе, автоматизация некоторых процессов и другие, на первый взгляд, незначительные изменения способны дать серьезный результат. Без дополнительных финансовых затрат на «Здоровой ферме» усовершенствовали систему хранения: за счет уменьшения стеллажей высвободили рабочее пространство. Определили минимальный объем необходимых материалов для выполнения сменного задания и отсортировали их, в разы снизив время поиска. Перенесли рабочие места маркировки вакуумированной грудки, что исключило время ожидания грузчика с продукцией и повысило уровень взаимодействия на операциях вакуумирования и упаковки. И таких улучшений эксперты РЦК предложили множество. Источник: ООО «Здоровая ферма деликатесы» AzAzA 2021-01-26YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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