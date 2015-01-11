Ученые выявили взаимосвязь между рынками высоких технологий и энергетических ресурсов

Ученые Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета проанализировали динамику цен на продукцию с искусственным интеллектом и на выбросы СО2, в результате чего выявили отрицательную взаимосвязь между ними. Экономисты подтвердили, что инвестиции в искусственный интеллект могут служить диверсифицирующим активом даже в условиях пандемии коронавируса. Исследование было опубликовано в высокорейтинговом журнале Technological Forecasting & Social Change (Scopus, Q1).Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории, региональной экономики, государственного и муниципального управления Авирал Кумар Тивари совместно с учеными из Франции, Австралии и Вьетнама изучил структуру и динамику зависимости цен на искусственный интеллект и квоты на выбросы углекислого газа.Налогообложение и квотирование выбросов углекислого газа помогают бороться с глобальным потеплением. Компании должны будут получить или купить разрешение на выбросы СО2. На фирмы налагаются крупные штрафы, если они превышают квоты в течение года. Следовательно, затраты стимулируют компании на сокращение выбросов и увеличение гибкости торговли. «Использование передовых технологий и инноваций может значительно сократить выбросы углекислого газа. Эффективность производства и возобновляемые источники энергии помогают снизить выбросы в разных странах, например в Китае. Тесная взаимосвязь между рынком торговли квотами на выбросы СО2 и технологиями в отношении улучшения окружающей среды, вероятно, предоставит фирмам два варианта: инвестировать большие суммы в модернизацию технологий или покупать квоты на выбросы на рынке», – поясняет профессор Тивари.Таким образом, рынок высоких технологий и рынок энергетических ресурсов стали ближе друг к другу. Изучение взаимосвязи этих двух рынков имеет решающее значение для распределения активов и рисков управления инвестиционным портфелем.С полным текстом новости можно ознакомиться на сайте.