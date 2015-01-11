2021-01-28YEKT09:00:00 | Губерния Челябинская область развивает сотрудничество с АСИ в сфере туризма Источник: Наталья Вольвач









На Южном Урале с рабочим визитом побывала заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Захарова.Визит состоялся в рамках реализации соглашения между АСИ и Челябинской областью, заключенного в 2020 году. Со стороны региона его подписал Алексей Текслер . Документ направлен на создание туристских маршрутов, производственных экскурсий и экспертизу производственных туров.На рабочей встрече заместителя генерального директора АСИ Ольги Захаровой с заместителем губернатора Челябинской области Егором Ковальчуком и представителями экономического блока правительства региона, вице-губернатор положительно оценил то, как выстраиваются отношения с Агентством, особенно в части методологической помощи со стороны федеральных экспертов.«Благодаря взаимодействию с Агентством стратегических инициатив мы структурировали работу в сфере туризма, – отметил он. – У нас создан и получил официальный статус туристско-рекреационный кластер «Горный Урал». Сейчас мы приступаем к следующему этапу – разработке бизнес-планов, решению земельных вопросов, созданию необходимой инфраструктуры, что даст возможность для появления новых объектов турпоказа и мест размещения».В рамках встречи Ольга Захарова дала рекомендации по развитию туризма в Челябинской области, в том числе в контексте продвижения темы знаменитого метеорита. Выигрышность этого направления подтверждают и опросы «Яндекс. Взгляд», проведенные в 2020 году по заказу Агентства международного сотрудничества региона. Они показали, что у жителей Москвы и Подмосковья Челябинск чаще всего вызывает ассоциации с падением метеорита, тогда как у самих южноуральцев – с горами, а на втором месте по популярности у жителей обоих регионов – заводы и промышленность.«Если есть интерес к теме метеорита, ее надо монетизировать, – отметила Ольга Захарова. – 2021 год – год 60-летия первого полета Юрия Гагарина. Можно создать тематические тропы и маршруты вокруг озера Чебаркуль, кафе со стилизованным меню, например, «кашей из звездной пыли», астротуры и так далее. Это станет вашей фишкой».Аналогично замглавы АСИ советует подходить и к развитию промышленного туризма – не просто как к экскурсии на производство, а как к комплексной туристической программе, где можно проследить всю историю русской промышленности от зарождения обработки металла к расцвету ремесла в великой эпохе русского купечества, плавно переходя во времена постмодернизма и современных технологий – там должна оживать история. В Челябинской области 40 предприятий уже внедряют программы по развитию промышленного туризма, в том числе один из пилотов программы АСИ, крупнейший мировой производитель стали – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Опыт этого предприятия является лучшей практикой по организации безопасного и интереснейшего знакомства с металлургическим производством.«Это действительно очень важная задача для нас – показать наши предприятия, наш мощный промышленный комплекс, но с несколько неожиданной стороны, – подчеркнул Егор Ковальчук. – Это же не только крупные заводы с машинами, печами и иным хозяйством. Еще это интересные объекты для тех, кто увлекается историей развития промышленности и устройством таких объектов, для тех, кто хочет посмотреть сам и привести с собой детей, студентов. И здесь мы при поддержке Агентства формируем туристические маршруты, ориентируем предприятия, как нужно организовывать прием туристов, как показывать себя с лучшей стороны и делать так, чтоб человек приехал сюда еще и еще».В программе рабочего визита замглавы АСИ посетила национальный парк «Таганай», который в 2020 году принял 175 тысяч человек, что на 29 тысяч посетителей больше, чем в 2019 году. Национальный парк входит в состав туристического кластера «Горный Урал», участника Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, организованного АСИ в прошлом году.«На сегодняшний день парк является одним из лидеров создания качественных условий для посетителей, начиная с оформления входной группы, впечатляющих смотровых площадок, удобной навигации и продуманной сети туристических маршрутов, фотопоинтов, и заканчивая быстрой и удобной системой бронирования горных приютов для путешественников и востребованной программой экопросвещения. Такие парки станут наставниками программы развития экотуризма АСИ в 2021 году», – заключила Ольга Захарова. Источник: Наталья ВольвачНа Южном Урале с рабочим визитом побывала заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Захарова.Визит состоялся в рамках реализации соглашения между АСИ и Челябинской областью, заключенного в 2020 году. Со стороны региона его подписал губернатор Документ направлен на создание туристских маршрутов, производственных экскурсий и экспертизу производственных туров.На рабочей встрече заместителя генерального директора АСИс заместителем губернатора Челябинской областии представителями экономического блока правительства региона, вице-губернатор положительно оценил то, как выстраиваются отношения с Агентством, особенно в части методологической помощи со стороны федеральных экспертов.«Благодаря взаимодействию с Агентством стратегических инициатив мы структурировали работу в сфере туризма, – отметил он. – У нас создан и получил официальный статус туристско-рекреационный кластер «Горный Урал». Сейчас мы приступаем к следующему этапу – разработке бизнес-планов, решению земельных вопросов, созданию необходимой инфраструктуры, что даст возможность для появления новых объектов турпоказа и мест размещения».В рамках встречидала рекомендации по развитию туризма в Челябинской области, в том числе в контексте продвижения темы знаменитого метеорита. Выигрышность этого направления подтверждают и опросы «Яндекс. Взгляд», проведенные в 2020 году по заказу Агентства международного сотрудничества региона. Они показали, что у жителей Москвы и Подмосковья Челябинск чаще всего вызывает ассоциации с падением метеорита, тогда как у самих южноуральцев – с горами, а на втором месте по популярности у жителей обоих регионов – заводы и промышленность.«Если есть интерес к теме метеорита, ее надо монетизировать, – отметила. – 2021 год – год 60-летия первого полета Юрия Гагарина. Можно создать тематические тропы и маршруты вокруг озера Чебаркуль, кафе со стилизованным меню, например, «кашей из звездной пыли», астротуры и так далее. Это станет вашей фишкой».Аналогично замглавы АСИ советует подходить и к развитию промышленного туризма – не просто как к экскурсии на производство, а как к комплексной туристической программе, где можно проследить всю историю русской промышленности от зарождения обработки металла к расцвету ремесла в великой эпохе русского купечества, плавно переходя во времена постмодернизма и современных технологий – там должна оживать история. В Челябинской области 40 предприятий уже внедряют программы по развитию промышленного туризма, в том числе один из пилотов программы АСИ, крупнейший мировой производитель стали – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Опыт этого предприятия является лучшей практикой по организации безопасного и интереснейшего знакомства с металлургическим производством.«Это действительно очень важная задача для нас – показать наши предприятия, наш мощный промышленный комплекс, но с несколько неожиданной стороны, – подчеркнул Егор Ковальчук. – Это же не только крупные заводы с машинами, печами и иным хозяйством. Еще это интересные объекты для тех, кто увлекается историей развития промышленности и устройством таких объектов, для тех, кто хочет посмотреть сам и привести с собой детей, студентов. И здесь мы при поддержке Агентства формируем туристические маршруты, ориентируем предприятия, как нужно организовывать прием туристов, как показывать себя с лучшей стороны и делать так, чтоб человек приехал сюда еще и еще».В программе рабочего визита замглавы АСИ посетила национальный парк «Таганай», который в 2020 году принял 175 тысяч человек, что на 29 тысяч посетителей больше, чем в 2019 году. Национальный парк входит в состав туристического кластера «Горный Урал», участника Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, организованного АСИ в прошлом году.«На сегодняшний день парк является одним из лидеров создания качественных условий для посетителей, начиная с оформления входной группы, впечатляющих смотровых площадок, удобной навигации и продуманной сети туристических маршрутов, фотопоинтов, и заканчивая быстрой и удобной системой бронирования горных приютов для путешественников и востребованной программой экопросвещения. Такие парки станут наставниками программы развития экотуризма АСИ в 2021 году», – заключила Ольга Захарова. AzAzA 2021-01-28YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Шесть грантовых проектов в рамках туркластера «Горный Урал» стали победител ...

Туристско-рекреационный кластер «Горный Урал» презентовали на I Санкт-Петер ...

Южноуральцы могут поддержать проект туристического кластера «Горный Урал» в ...

Проект туристско-рекреационного кластера «Горный Урал» вошел в ТОП-34 всеро ...

Челябинская область направила три заявки на Всероссийский конкурс туристско ... {comments_news}