На Южном Урале в День снятия блокады Ленинграда стартовал проект «Территория Победы»

Межрегиональное управление №71 информирует, что по состоянию на 16ч 00 мин 27.01.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 4888 случаев заболевания COVID-19 Подробнее
Суд оставил без изменений постановление о наказании фирмы, которая отправила на продажу некачественную молочную продукцию – фальсифицированное сливочное масло изготавливали в Озерске (Челябинская область) Подробнее
27 января, в День 77-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Урало-Сибирский Дом Знаний организовал некоммерческие показы отечественных фильмов о бессмертном подвиге жителей города на Неве. Их посмотрели школьники Челябинска, Каслей и других территорий области.В старейшем челябинском кинотеатре «Знамя» школьникам-юнармейцам показали фильма «Жила-была девочка», рассказывающий историю двух маленьких блокадниц пяти и семи лет, которые наравне со взрослыми перенесли все тяготы войны. Здесь же был дан старт всероссийской акции «ЗояГерой», которая проходит в пятый раз. Именно 27 января 1942 года страна узнала о героическом подвиге Зои Космодемьянской из советских газет.Учащиеся других школ смогли посмотреть фильм «Коридор бессмертия» - о строительстве Шлиссельбургской магистрали, соединившей Ленинград с Большой землей и ставшей сухопутной «дорогой жизни», по которой ценой смертельного риска предстояло доставить в город три четверти всех грузов и военного снаряжения.