2021-01-28YEKT09:00:00 | Губерния Публичная библиотека подготовила англоязычный тур по вузам Челябинска Челябинский государственный университет был основаноснованный в 1976 г. Его часто называют классическим университетом из-за фундаментальности получаемых знаний и разнообразия преподаваемых научных дисциплин. Здесь 14 факультетов и шесть институтов. Изюминками являются красный цвет здания, а также Философский сад Камня. В эту ландшафтно-архитектурную композицию входят уменьшенная копия Уральских гор и образцы использования камня человеком (например, античные развалины, менгиры и каменные бабы). Девиз университета – Primum mobile in saecula saeculorum («Вечное движение во веки веков»). Южно-Уральский государственный университет,здание котороговыполнено в стиле сталинского ампира, был основан в 1943 г. В университете восемь институтов и три высшие школы. Одни из самых востребованных и высокооплачиваемых специальностей вуза – мехатроника, автоматизация и инжиниринг. Университет славится одним из лучших в России студенческим городком, на территории которого находятся общежития, стадион, бассейн, театральная студия и даже объект культурного наследия – памятник Игорю Курчатову – работы челябинского скульптора Вардкеса Авакяна. Мастер создал скульптуры титана Прометея и богини Славы на здании и памятник вечному студенту у здания университета (информацию о работах творца ищите по ссылке). Девиз вуза – Aut viam inveniam, aut faciam («Найду дорогу или проложу»).Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет основан в 1934 г. Перед зданием, выполненным в неоклассическом стиле, установлен памятник писателю Максиму Горькому. Выпускники вуза работают воспитателями, преподавателями, переводчиками, журналистами, психологами, хореографами, тренерами, программистами, юристами. Девиз – Disce docere («Учись учить»).Челябинский государственный институт культуры был основан в 1967 г. Обучение ведется на шести факультетах: декоративно-прикладного творчества, документальных коммуникаций и туризма, консерваторском, культурологическом, театра, кино и телевидения, хореографическом. Институт выпускает библиотекарей, музыкантов, актеров, артистов балета, режиссеров, музееведов, архивариусов, дизайнеров, руководителей этнокультурных центров, хореографов, менеджеров социально-культурной деятельности, продюсеров, экскурсоводов, редакторов, издателей.Южно-Уральский государственный аграрный университет был основан в 1930 г., первое высшее учебное заведение города. В вузе 3 института: агроинженерии, ветеринарной медицины и агроэкологии.Южно-Уральский государственный медицинский университет был основан в 1944 г. Перед зданием, которое называют утюгом из-за необычной формы, установлен памятник врачу работы известного челябинского скульптора Вардкеса Авакяна. Здесь 6 факультетов: лечебный, педиатрический, клинической психологии и социальной работы, стоматологический, медико-профилактический, фармацевтический.Единственный спортивный вуз в регионе, Уральский государственный университет физической культуры, был основан в 1970 г. В нем представлено 4 факультета (зимних видов спорта и единоборств, летних видов спорта, оздоровительных технологий и спортивной медицины, экономики, юриспруденции и гуманитарных наук), а среди выпускников – 14 олимпийских чемпионов. В университете активно развивается волонтерское движение. Студенты-волонтеры УралГУФК даже работали на Олимпийских играх в Лондоне и на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.Как видите, академическая жизнь в Челябинске необычайно развита. На Южном Урале можно реализовать себя во многих сферах деятельности: от филологии и балета до медицины и спорта. В университетах нашего города учится множество иностранных студентов, для которых созданы специальные адаптационные центры. Например, Центр социокультурной адаптации ЧГИК и Интеграционный центр ЧелГУ, чья деятельность направлена на поддержание комфортной поликультурной среды обучения для иностранных студентов в Челябинске и с которыми активно сотрудничает ЧОУНБ. Среди друзей Центра межкультурных коммуникаций – студенты из Кот-д'Ивуара, Анголы, Гвинеи, Конго, Нигерии, Гаити, Монголии, Узбекистана, Египта, Китая и Ирана.За новостями проекта Discover Chelyabinsk следите в группе Центра межкультурных коммуникаций во Сотрудники Центра межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной библиотеки приглашают на англоязычный мини-тур по высшим учебным заведениям нашего города.Мини-тур расскажет: почему ЧелГУ называют классическим университетом, какие девизы у ЮУрГУ и ЮУрГГПУ, какой вуз является старейшим в Челябинске, а какой – называют утюгом, а также какие адаптационные центры для иностранных студентов существуют в Челябинске.был основаноснованный в 1976 г. Его часто называют классическим университетом из-за фундаментальности получаемых знаний и разнообразия преподаваемых научных дисциплин. Здесь 14 факультетов и шесть институтов. Изюминками являются красный цвет здания, а также Философский сад Камня. В эту ландшафтно-архитектурную композицию входят уменьшенная копия Уральских гор и образцы использования камня человеком (например, античные развалины, менгиры и каменные бабы). Девиз университета – Primum mobile in saecula saeculorum («Вечное движение во веки веков»). Южно-Уральский государственный университет,здание котороговыполнено в стиле сталинского ампира, был основан в 1943 г. В университете восемь институтов и три высшие школы. Одни из самых востребованных и высокооплачиваемых специальностей вуза – мехатроника, автоматизация и инжиниринг. Университет славится одним из лучших в России студенческим городком, на территории которого находятся общежития, стадион, бассейн, театральная студия и даже объект культурного наследия – памятник Игорю Курчатову – работы челябинского скульптора Вардкеса Авакяна. Мастер создал скульптуры титана Прометея и богини Славы на здании и памятник вечному студенту у здания университета (информацию о работах творца ищите по ссылке). Девиз вуза – Aut viam inveniam, aut faciam («Найду дорогу или проложу»).основан в 1934 г. Перед зданием, выполненным в неоклассическом стиле, установлен памятник писателю Максиму Горькому. Выпускники вуза работают воспитателями, преподавателями, переводчиками, журналистами, психологами, хореографами, тренерами, программистами, юристами. Девиз – Disce docere («Учись учить»).был основан в 1967 г. Обучение ведется на шести факультетах: декоративно-прикладного творчества, документальных коммуникаций и туризма, консерваторском, культурологическом, театра, кино и телевидения, хореографическом. Институт выпускает библиотекарей, музыкантов, актеров, артистов балета, режиссеров, музееведов, архивариусов, дизайнеров, руководителей этнокультурных центров, хореографов, менеджеров социально-культурной деятельности, продюсеров, экскурсоводов, редакторов, издателей.был основан в 1930 г., первое высшее учебное заведение города. В вузе 3 института: агроинженерии, ветеринарной медицины и агроэкологии.был основан в 1944 г. Перед зданием, которое называют утюгом из-за необычной формы, установлен памятник врачу работы известного челябинского скульптора Вардкеса Авакяна. Здесь 6 факультетов: лечебный, педиатрический, клинической психологии и социальной работы, стоматологический, медико-профилактический, фармацевтический.Единственный спортивный вуз в регионе,был основан в 1970 г. В нем представлено 4 факультета (зимних видов спорта и единоборств, летних видов спорта, оздоровительных технологий и спортивной медицины, экономики, юриспруденции и гуманитарных наук), а среди выпускников – 14 олимпийских чемпионов. В университете активно развивается волонтерское движение. Студенты-волонтеры УралГУФК даже работали на Олимпийских играх в Лондоне и на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.Как видите, академическая жизнь в Челябинске необычайно развита. На Южном Урале можно реализовать себя во многих сферах деятельности: от филологии и балета до медицины и спорта. В университетах нашего города учится множество иностранных студентов, для которых созданы специальные адаптационные центры. Например, Центр социокультурной адаптации ЧГИК и Интеграционный центр ЧелГУ, чья деятельность направлена на поддержание комфортной поликультурной среды обучения для иностранных студентов в Челябинске и с которыми активно сотрудничает ЧОУНБ. Среди друзей Центра межкультурных коммуникаций – студенты из Кот-д'Ивуара, Анголы, Гвинеи, Конго, Нигерии, Гаити, Монголии, Узбекистана, Египта, Китая и Ирана.За новостями проекта Discover Chelyabinsk следите в группе Центра межкультурных коммуникаций во «ВКонтакте» . Чтобы не пропустить выпуски, подписывайтесь на YouTube-канал Публичной библиотеки. AzAzA 2021-01-28YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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