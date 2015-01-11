2021-01-28YEKT09:00:00 | Губерния Металлургический район засияет: «Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске Источник: ПАО «Ростелеком»









В Металлургическом районе Челябинска началась установка интеллектуальных светодиодных светильников. Монтаж оборудования проводит компания «Ростелеком» в рамках энергосервисного контракта с городским комитетом дорожного хозяйства.Умные фонари солнечного спектра будут обеспечивать комфортное освещение более трехсот улиц самого большого по площади района южноуральской столицы, а также экономить до 70% муниципального бюджета на оплате электроэнергии. «Ростелеком» выступает инвестором и интегратором этого проекта, сообщает пресс-служба компании.Металлургический район станет первым районом Челябинска, где будет модернизирована система уличного освещения с внедрением энергосберегающих технологий в рамках единой программы по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Современные цифровые решения для уличного освещения дают возможность повысить безопасность пешеходов и водителей, сделать улицы комфортнее и уютнее, сэкономив электроэнергию и бюджет города.«Проект «Умный город» реализуется в рамках двух нацпроектов - «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Внедрение энергоэффективных технологий при организации уличного освещения с возможностью отключения или регулировки яркости в зависимости от времени суток и погодных условий – это одно из базовых требований к умным городам, определенных Минстроем России. В нашей области шесть городов-пилотов участвуют в проекте: Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Копейск, Кыштым, Снежинск. До конца 2025 года мы планируем увеличить долю городов и районов, реализующих мероприятия «Умный город», до 50%», — рассказал министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.Проект по модернизации уличного освещения в Металлургическом районе Челябинска «Ростелеком» планирует завершить в апреле 2021 года. Всего там будет установлено 4850 умных светильников.«Перед новым годом «Ростелеком» успешно протестировал работу более 20 приборов уличного освещения на участках улиц Мира и Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе Челябинска. Сейчас специалисты связи уже приступили к замене старых фонарей на энергоэффективные на объектах первой очереди – в поселках Каштак и Першино. Далее мы планируем произвести подключение поселка Аэропорт, а также фонарей, освещающих автодорогу в аэропорт. К апрелю интеллектуальное освещение появится на ведущих транспортных магистралях района: улицах Шоссе Металлургов, Черкасская и Сталеваров, а также в поселке ЧМК и Китай-городке», — прокомментировал директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев.







Источник: ПАО «Ростелеком»В Металлургическом районе Челябинска началась установка интеллектуальных светодиодных светильников. Монтаж оборудования проводит компания «Ростелеком» в рамках энергосервисного контракта с городским комитетом дорожного хозяйства.Умные фонари солнечного спектра будут обеспечивать комфортное освещение более трехсот улиц самого большого по площади района южноуральской столицы, а также экономить до 70% муниципального бюджета на оплате электроэнергии. «Ростелеком» выступает инвестором и интегратором этого проекта, сообщает пресс-служба компании.Металлургический район станет первым районом Челябинска, где будет модернизирована система уличного освещения с внедрением энергосберегающих технологий в рамках единой программы по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Современные цифровые решения для уличного освещения дают возможность повысить безопасность пешеходов и водителей, сделать улицы комфортнее и уютнее, сэкономив электроэнергию и бюджет города.«Проект «Умный город» реализуется в рамках двух нацпроектов - «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Внедрение энергоэффективных технологий при организации уличного освещения с возможностью отключения или регулировки яркости в зависимости от времени суток и погодных условий – это одно из базовых требований к умным городам, определенных Минстроем России. В нашей области шесть городов-пилотов участвуют в проекте: Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Копейск, Кыштым, Снежинск. До конца 2025 года мы планируем увеличить долю городов и районов, реализующих мероприятия «Умный город», до 50%», — рассказал министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.Проект по модернизации уличного освещения в Металлургическом районе Челябинска «Ростелеком» планирует завершить в апреле 2021 года. Всего там будет установлено 4850 умных светильников.«Перед новым годом «Ростелеком» успешно протестировал работу более 20 приборов уличного освещения на участках улиц Мира и Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе Челябинска. Сейчас специалисты связи уже приступили к замене старых фонарей на энергоэффективные на объектах первой очереди – в поселках Каштак и Першино. Далее мы планируем произвести подключение поселка Аэропорт, а также фонарей, освещающих автодорогу в аэропорт. К апрелю интеллектуальное освещение появится на ведущих транспортных магистралях района: улицах Шоссе Металлургов, Черкасская и Сталеваров, а также в поселке ЧМК и Китай-городке», — прокомментировал директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Источник: ПАО «Ростелеком» AzAzA 2021-01-28YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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