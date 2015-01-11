2021-02-01YEKT06:00:00 | Губерния Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по числу заявок на участие в конкурсе «Учитель будущего. Студенты» Источник: АНО «Россия — страна возможностей»









Завершился прием заявок на участие в новом всероссийском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – профессиональном конкурсе «Учитель будущего. Студенты». Более 230 студентов Челябинской области примут участие в дистанционном этапе соревнований. Всего на сайте конкурса studtrek.ru зарегистрировалось 12 118 человек. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и реализуется в рамках национального проекта «Образование».С 1 по 10 февраля конкурсанты будут проходить дистанционное тестирование, состоящее из 3 блоков: оценка функциональной грамотности на основе методик международных сравнительных исследований качества образования (TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS, ICCS), общекультурный тест, а также предметное тестирование (участники выбирают предмет своей специализации).На прохождение каждого теста дается 45 минут, участник может самостоятельно выбрать удобное для прохождения время в течение 3 календарных дней. «Каждый блок тестирования будет открываться последовательно по мере выполнения заданий. Кроме традиционных предметов, таких как русский язык, математика, физика, химия, в этом году разработаны тесты по родным языкам (башкирский, чеченский, татарский), метапредметный тест для будущих учителей начальной школы и дошкольных педагогов, тест на знания психологии и педагогики, тест по изобразительному искусству, музыке и физической культуре», – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.В конкурсе «Учитель будущего. Студенты» принимают участие представители всех 85 регионов России, а также иностранные студенты из Казахстана, Вьетнама, Сербии, Узбекистана, Китая, обучающиеся в российских вузах. Самыми активными по количеству регистраций оказались будущие учителя начальных классов, учителя иностранного языка (английский), математики и педагоги-психологи. Гендерный состав участников равный: мужчины и женщины одинаково активно проявили интерес к конкурсу.При прохождении заданий участникам назначаются вопросы методом случайной выборки, что значительно увеличивает число вариантов вопросов для каждого из участников.«Наша цель – не только оценить студентов, но и показать материалы, с которыми им предстоит работать в школе. Учитель интересен ученикам, когда он не только хорошо знает свой предмет, но и обладает широким кругозором знаний. Мы надеемся, что наши тесты помогут конкурсантам систематизировать свои знания. Главное в подготовке – это не бояться быть креативным, уверен, что у участников все получится», – отметил руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты» Андрей Богданцев.По результатам тестирования 600 участников, набравшие наивысшие баллы, будут приглашены на межрегиональные полуфиналы, которые пройдут в 6 регионах России в период с 24 февраля по 9 апреля. Все конкурсанты, прошедшие тестирование, получат сертификат участника.По итогам полуфиналов будут выявлены 150 студентов, которые пройдут в финал проекта.Информационная справка: Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» и «Конкурс политологов» (проводится совместно с ЭИСИ).В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Источник: АНО «Россия — страна возможностей»Завершился прием заявок на участие в новом всероссийском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – профессиональном конкурсе «Учитель будущего. Студенты». Более 230 студентов Челябинской области примут участие в дистанционном этапе соревнований. Всего на сайте конкурса studtrek.ru зарегистрировалось 12 118 человек. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и реализуется в рамках национального проекта «Образование».С 1 по 10 февраля конкурсанты будут проходить дистанционное тестирование, состоящее из 3 блоков: оценка функциональной грамотности на основе методик международных сравнительных исследований качества образования (TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS, ICCS), общекультурный тест, а также предметное тестирование (участники выбирают предмет своей специализации).На прохождение каждого теста дается 45 минут, участник может самостоятельно выбрать удобное для прохождения время в течение 3 календарных дней. «Каждый блок тестирования будет открываться последовательно по мере выполнения заданий. Кроме традиционных предметов, таких как русский язык, математика, физика, химия, в этом году разработаны тесты по родным языкам (башкирский, чеченский, татарский), метапредметный тест для будущих учителей начальной школы и дошкольных педагогов, тест на знания психологии и педагогики, тест по изобразительному искусству, музыке и физической культуре», – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей».В конкурсе «Учитель будущего. Студенты» принимают участие представители всех 85 регионов России, а также иностранные студенты из Казахстана, Вьетнама, Сербии, Узбекистана, Китая, обучающиеся в российских вузах. Самыми активными по количеству регистраций оказались будущие учителя начальных классов, учителя иностранного языка (английский), математики и педагоги-психологи. Гендерный состав участников равный: мужчины и женщины одинаково активно проявили интерес к конкурсу.При прохождении заданий участникам назначаются вопросы методом случайной выборки, что значительно увеличивает число вариантов вопросов для каждого из участников.«Наша цель – не только оценить студентов, но и показать материалы, с которыми им предстоит работать в школе. Учитель интересен ученикам, когда он не только хорошо знает свой предмет, но и обладает широким кругозором знаний. Мы надеемся, что наши тесты помогут конкурсантам систематизировать свои знания. Главное в подготовке – это не бояться быть креативным, уверен, что у участников все получится», – отметил руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты»По результатам тестирования 600 участников, набравшие наивысшие баллы, будут приглашены на межрегиональные полуфиналы, которые пройдут в 6 регионах России в период с 24 февраля по 9 апреля. Все конкурсанты, прошедшие тестирование, получат сертификат участника.По итогам полуфиналов будут выявлены 150 студентов, которые пройдут в финал проекта.Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» и «Конкурс политологов» (проводится совместно с ЭИСИ).В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. AzAzA 2021-02-01YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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