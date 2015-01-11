Мокрый снег с дождем продолжит идти в Челябинской области еще сутки

Мокрый снег, иногда переходящий в дождь, продолжит идти в Челябинской области еще как минимум сутки – до вечера среды, 3 февраля.

По данным Челябинского Гидрометцентра, предстоящей ночью и завтра днем будет облачно с прояснениями, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, на юге области – умеренные и с дождем. В отдельных районах прогнозируются туманы, отложение изморози, гололеда, мокрого снега на проводах, на дорогах обещана гололедица. Температура воздуха ожидается ночью от минус 17-ти на севере области до нуля на юге, днем – около нуля, в южных районах – до плюс 3. Ветер местами будет усиливаться до 18 метров в секунду.

В связи с перепадами температуры (от плюсовой днем до минусовой ночью) повышается вероятность травм при падении снега и льда с крыш зданий, передвижении по скользким улицам. Увеличивается снеговая нагрузка на кровли зданий, и повышается вероятность их обрушения, предупреждают в МЧС.

Напомним, до восьми часов вечера в связи со снегопадом закрыта для большегрузов часть федеральной трассы М-5 от границы с Башкирией до Чебаркуля.

На всех дорогах регионального подчинения в связи с неблагоприятным прогнозом организованы дежурство ответственных лиц и круглосуточная работы спецтехники.

При возникновении нештатных ситуаций можно звонить 101 и 112, а также в диспетчерскую службу Миндортранса 8 (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных автодорогах Челябинской и Курганской областей можно сообщить в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/Mokryy-sneg-s-dozhdem-prodolzhit-idti-v-Chelyabinskoy-oblasti-esche-sutki_133866.html