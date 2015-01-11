Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 03.02.2021 г.

Челябинский Механический Завод имеет один из самых высоких показателей производительности труда в машиностроительной отрасли региона. Предприятие уже несколько лет самостоятельно внедряет методы и инструменты бережливого производства. Однако поставив перед собой амбициозную задачу за полгода сократить время изготовления своей самой востребованной модели - автокрана КС-55732-22 - с 22 до 17 дней, при этом снизив его себестоимость, руководство завода приняло взвешенное решение вступить в нацпроект «Производительность труда».

«В нашем сегменте рынка – производство грузоподъёмной техники – серьёзная конкуренция. Зачастую здесь выигрывает тот, у кого продукция дешевле. Имеющаяся себестоимость наших машин не позволяла нам играть по этим правилам. Снизить её путём оптимизации технологических процессов мы решили с помощью экспертов, поскольку внутренних резервов для дальнейшего движения в этом направлении стало не хватать. Между тем, если, не снижая качества, предложить покупателю продукт по более низкой цене, у нас будет больше заказов, мы сможем по полной загрузить производственные мощности, реализовать свои потенциальные возможности и увеличить производительность труда и объёмы производства минимум на 10%. А средства, высвобождающиеся за счёт сокращения потерь, направим на техническое перевооружение», - рассказывает генеральный директор ОАО «ЧМЗ» Пётр Вагин.Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) приступили к работе в октябре 2020 года. Первые изменения коснулись сборочно-сварочного производства и цеха сборки автокрана КС-55732-22. Это самый массовый поток, занимающий 40% в общей выручке предприятия. За три месяца рабочая группа из сотрудников завода под руководством экспертов провела анализ проблем, выявила основные потери - лишние перемещения, неоптимальный расход рабочего времени, ожидания, простои оборудования и т.д. – составила план мероприятий по их устранению и определила чёткие сроки.Важно было грамотно закрыть возражения работников и естественное отрицание ими нововведений. Когда они увидели, что наведение порядка на рабочих местах по системе 5С делает их труд безопаснее и эффективнее, на подготовительные и организационные моменты тратится в разы меньше времени и сил, а производительность в итоге растёт, пришло понимание, что каждая решенная проблема вместе с производственными процессами улучшает и условия их работы. «Несмотря на наш немалый опыт в оптимизации процессов, специалисты ФЦК смогли предложить новые решения. Например, с декабря мы открыли шесть «Инфоцентров», внедрили обновленную систему производственного анализа и практику регулярных пятиминуток обсуждения работы цеха, во время которых рабочие оперативно получают ответы на свои вопросы. Благодаря этому вырос один из важнейших для нас показателей – сдача готовой продукции день в день в каждом цехе. За декабрь он составил целых 88%, тогда как предыдущие 11 месяцев не превышал 71%», – делится директор по качеству ЧМЗ Александр Телегин.Для совершенствования корпоративной культуры эксперты ФЦК обучили принципам и инструментам бережливого производства внутренних тренеров предприятия, проведя для них теоретические и практические занятия. Сейчас они оттачивают полученные навыки на пилотном потоке, а впоследствии смогут тиражировать их на весь коллектив завода.Ещё один показательный фактор – растущее число рацпредложений сотрудников по улучшениям процесса работы и производства. Если за весь 2020-ый год поступило 65 предложений, то только за январь 2021-го – уже 22. Это означает, что работники ЧМЗ по-настоящему заинтересовались происходящими на их заводе изменениями и готовы активно в них участвовать.«Большой опыт обучения персонала и оптимизации процессов, который уже имеет за плечами ЧМЗ, безусловно, способствует действенному внедрению на предприятии инструментов бережливого производства, но я уверен, что эксперты могут считать свою задачу выполненной, только когда люди, с которыми они работают, начинают верить им и искренне хотеть попробовать внедрить на производстве что-то новое. Удивительные показатели по рацпредложениям, которые мы видим на заводе, лишнее тому подтверждение», – отмечает Сергей Казаков, директор регионального Фонда развития промышленности, реализующего в Челябинской области мероприятия нацпроекта «Производительность труда».В дальнейших планах участия Челябинского механического завода в нацпроекте под руководством экспертов - вдвое увеличить уровень вовлеченности и удовлетворенности персонала, оптимизировать производственные процессы не только на потоке-образце, но и на других участках, а также на 50% сократить издержки по браку и рекламациями на 33% повысить продажи, снизив себестоимость продукта в запланированных пределах.***Челябинский механический завод (ЧМЗ) - машиностроительное предприятие по производству автомобильных, гусеничных и специальных кранов. Марка ЧЕЛЯБИНЕЦ на отечественном рынке грузоподъемной техники занимает лидирующие позиции в сегменте автомобильных кранов повышенной проходимости. Легендарные гусеничные краны ДЭК представлены моделями грузоподъемностью от 25 до 100 тонн. А ряд специальных кранов включает такие модели, как пожарный пеноподъёмник, кран для доставки пожарного расчёта, кран-снегоболотоход, привышечный кран и др.Национальный проект «Производительность труда» утвержден указом Президента РФ и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. К участию в проекте будет привлечено не менее 10 000 предприятий в 85 субъектах России.В Челябинской области реализацию мероприятий нацпроекта осуществляют региональные Министерство промышленности и Фонд развития промышленности. К 2024-му году участниками нацпроекта должны стать 162 предприятия региона. На данный момент в него вступило уже 57 организаций области. Подробнее