Челябинский центр онкологии и ядерной медицины подвел итоги прошедшего года по структуре заболеваемости

Сегодня, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В Челябинском центре онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) подвели предварительные итоги работы за прошлый год. Первые ранговые места в общей структуре онкологической заболеваемости региона (оба пола) занимает по-прежнему колоректальный рак (12,7%). Второе место заняли ЗНО молочной железы (11,0%), подвинув ЗНО кожи (10,1%) на третье место. На четвертом – ЗНО трахеи, бронхов и лёгких (9,6%). Показатель ЗНО предстательной железы (8,7%) снова подрос и переместился на одну строчку вверх, заняв пятое место. На шестом – ЗНО желудка (5,6%). Напомним, по итогам 2019 года рак предстательной железы в структуре заболеваемости среди мужского населения впервые вышел на первое место. У женщин лидерство сохраняет рак молочной железы (РМЖ). Фактором риска для развития онкологической патологии по-прежнему является возраст старше 55 лет. Накопленный опыт совместной работы онкологов с первичным звеном при проведении профилактических (скрининговых) программ в регионе позволил сохранить их эффективность и в некоторых случаях даже повысить. Например, при проведении маммографического скрининга она возросла до 0,23% (2019 год - 0,17%). Несмотря на сложившуюся неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию онкологическая служба Челябинской области специализированную помощь больным оказывала в полном объеме. Поэтому на протяжении последнего десятилетия ежегодно продолжительность жизни онкопациентов увеличивается, а показатель одногодичной летальности снижается. В 2020 году он составил всего 21,4% (в 2010 году – 27,6%).Напомним, Всемирный день борьбы против рака (World Cancer Day) был учрежден согласно Хартии по борьбе с раком, принятой на первой Всемирной противораковой конференции 4 февраля 2000 года в Париже. Впервые был проведен в 2006 году. В 2019-2021 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом "Я есть и я буду" (I Am and I Will).Рак – это общее обозначение более 100 болезней, которые могут поражать любую часть тела. Для правильного обозначения этих заболеваний используются также такие термины, как злокачественные опухоли или новообразования (ЗНО). Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы. Превращение нормальной клетки в раковую происходит в ходе многоэтапного процесса, представляющего развитие предракового состояния в злокачественную опухоль на протяжении нескольких лет. Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет курение, алкоголь, неправильное питание и излишнюю инсоляцию.Сегодня в арсенале южноуральских врачей-онкологов есть все современные технологии для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Чтобы добиться успехов в лечении, пациенту нужно доверять врачу, обращаться к нему за помощью вовремя, не тянуть до последнего, избегать шарлатанов, которые, спекулируя на его беде, лишают шансов на победу.В настоящее время рак перестал быть фатальным диагнозом, это не приговор, а хроническая болезнь, с которой можно справиться и отвоевать у нее самое главное – время. Первые ранговые места в общей структуре онкологической заболеваемости региона (оба пола) занимает по-прежнему колоректальный рак (12,7%). Второе место заняли ЗНО молочной железы (11,0%), подвинув ЗНО кожи (10,1%) на третье место. На четвертом – ЗНО трахеи, бронхов и лёгких (9,6%). Показатель ЗНО предстательной железы (8,7%) снова подрос и переместился на одну строчку вверх, заняв пятое место. На шестом – ЗНО желудка (5,6%). Напомним, по итогам 2019 года рак предстательной железы в структуре заболеваемости среди мужского населения впервые вышел на первое место. У женщин лидерство сохраняет рак молочной железы (РМЖ). Фактором риска для развития онкологической патологии по-прежнему является возраст старше 55 лет. Накопленный опыт совместной работы онкологов с первичным звеном при проведении профилактических (скрининговых) программ в регионе позволил сохранить их эффективность и в некоторых случаях даже повысить. Например, при проведении маммографического скрининга она возросла до 0,23% (2019 год - 0,17%). Несмотря на сложившуюся неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию онкологическая служба Челябинской области специализированную помощь больным оказывала в полном объеме. Поэтому на протяжении последнего десятилетия ежегодно продолжительность жизни онкопациентов увеличивается, а показатель одногодичной летальности снижается. В 2020 году он составил всего 21,4% (в 2010 году – 27,6%).Напомним, Всемирный день борьбы против рака (World Cancer Day) был учрежден согласно Хартии по борьбе с раком, принятой на первой Всемирной противораковой конференции 4 февраля 2000 года в Париже. Впервые был проведен в 2006 году. В 2019-2021 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом "Я есть и я буду" (I Am and I Will).Рак – это общее обозначение более 100 болезней, которые могут поражать любую часть тела. Для правильного обозначения этих заболеваний используются также такие термины, как злокачественные опухоли или новообразования (ЗНО). Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы. Превращение нормальной клетки в раковую происходит в ходе многоэтапного процесса, представляющего развитие предракового состояния в злокачественную опухоль на протяжении нескольких лет. Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет курение, алкоголь, неправильное питание и излишнюю инсоляцию.Сегодня в арсенале южноуральских врачей-онкологов есть все современные технологии для диагностики и лечения онкологических заболеваний. 