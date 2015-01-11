В Озерске построят инфекционный госпиталь

Представители крупнейшего в ЕАЭС интернет-магазина Wildberries совместно с экономическим блоком правительства области подбирают наиболее перспективную на Южном Урале площадку для реализации инвестпроекта по строительству логистического центра.

В рамках визита в регион представители «Wildberries» осмотрели потенциальныеплощадки. В частности, одними из самых перспективных и готовых с точки зрения уровня развития транспортной инфраструктуры определены площадки вдоль трассы М-5 в районе областного центра и поселка Атлян. Сейчас специалисты центра «Мой бизнес» оценивают стоимость подготовки этих участков к строительству. «Челябинская область заинтересована в реализации проекта такого крупного инвестора. Очередная встреча позволила нам показать возможности нашего региона, обсудить план реализации проекта, определить точки, которые требуют нашего особого внимания. Работа по сопровождению этого инвестора продолжается», – прокомментировал Егор Ковальчук, заместитель губернатора Челябинской области.«Wildberries активно развивает сеть логистических центров, которые строятся в разных регионах страны, мы рассматриваем возможность размещения нового центра и в Уральском федеральном округе, где сосредоточено большое количество наших поставщиков и покупателей. Открытие нового крупного складского комплекса позволит не только создать несколько тысяч новых рабочих мест, ускорит доставку интернет-заказов, но и окажет поддержку местным предпринимателям, которые смогут оптимизировать свои логистические расходы, и ускорит их выход в онлайн-сегмент», – прокомментировал Александр Маковеев, заместитель генерального директора Wildberries.Улучшение инвестиционного климата – одна из важнейших задач правительства Челябинской области. В настоящий момент для ее решения реализуется комплекс мер: упрощаются процедуры ведения бизнеса, действует ряд налоговых преференций, налажена связь инвесторов с губернатором, инициаторам проектов оказывается комплексная поддержка.Сейчас на сопровождении регионального центра «Мой бизнес» находится 56 проектов с общим объемом инвестиций более 70 млрд рублей. Подробнее