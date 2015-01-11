В Озерске построят инфекционный госпиталь

– С ФМБА договорились о строительстве в этом году в Озерске инфекционного госпиталя на 60 коек, с отделением реанимации и современным оборудованием. Это нужно, чтобы вернуть другие отделения больницы в плановую медицину, – написал глава региона.
Новый инфекционный госпиталь планируют построить и запустить уже в этом году. Он будет рассчитан на 60 коек, 10 из которых – реанимационные. Для больницы закупят самое современное оборудование.
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области окажет содействие ФМБА в реализации проекта строительства инфекционного госпиталя. В регионе есть опыт возведения подобных объектов, в период пандемии в кратчайшие сроки – всего за 74 дня на Южном Урале был построен Областной инфекционный центр.
Кроме того, в ходе рабочей поездки в Озерский городской округ Алексей Текслер
провёл приём граждан по личным вопросам. К губернатору обратилась женщина, у которой растёт ребёнок-инвалид и имеет право на бесплатное лекарство. Но в прошлом году они его так и не получили. Алексей Текслер поручил министру здравоохранения Юрию Семенову обеспечить ребёнка лекарственным препаратом.
Еще одна озерчанка, пришедшая на приём, – мать тройняшек, которая нуждается в покупке трёхместной всесезонной детской коляски. Экономическое положение семьи непростое: женщина одна воспитывает детей, по состоянию здоровья много средств уходит на реабилитацию ребятишек. Алексей Текслер поставил задачу оказать содействие в приобретении коляски, а также поручил своему первому заместителю Ирине Гехт оказать содействие маме тройняшек в оформлении документов на получение квартиры из жилищного фонда Челябинской области. В регионе существует программа, по которой семьи при рождении трех или более детей могут претендовать на получение квартиры.
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Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа