2021-02-09YEKT06:01:00 | Губерния Аграрии Челябинской области готовятся к посевной В Челябинской области активизировалась подготовка к посевной кампании 2021 года. В агрохозяйствах завершается ремонт тракторов и сеялок (готовность техники в среднем оценивается на 66%), закупаются недостающие семена, приобретается топливо. План сбора урожая — 1 миллион 800 тысяч тонн зерна в весе после доработки, 150 тысяч тонн масличных культур, 100 тысяч тонн картофеля и 35,5 тысячи тонн овощей открытого грунта, сообщает минсельхоз.Первостепенная полевая задача, которая стоит перед аграриями в начале посевной кампании, — накопить и сохранить влагу. Первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин отмечает это особо, потому что запасов влаги в почве, которые образовались прошлой осенью, в полтора раза меньше средних многолетних значений. Особенно мало влаги в почве традиционно на юге региона — в Кизильском, Агаповском, Карталинском, Брединском, Октябрьском районах. В то же время зимой практически во всех районах Южного Урала осадков выпало заметно больше нормы, и нужно своевременно провести весенние агротехнологические работы, чтобы влага осталась на полях.К яровому севу аграрии подойдут с хорошим агрофоном. С осени подготовлено 863 тысячи гектаров зяби и паров, это на 10% больше, чем год назад. С учетом 570 тысяч гектаров стерни предстоит масштабная работа по закрытию влаги — боронованию и прикатыванию.В 2021 году планируется добавить площадь пашни в обработке на 25 тысяч гектаров. Первый замминистра отмечает: за последние четыре года введено в обработку 130 тысяч гектаров ранее не используемой пашни. В текущем году увеличится, по прогнозу, площадь посева масличных культур — до 232 тысяч гектаров (рост на 33 тысячи гектаров), а также овощей открытого грунта и картофеля в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. Семенами на посевную агрохозяйства обеспечены на 98%, объем семенного фонда к началу ярового сева достигнет 258 тысяч тонн. Сейчас ведется подготовка и проверка семян на всхожесть и засоренность.За последние четыре года аграрии приобрели 3 200 единиц различной сельскохозяйственной техники на общую сумму 8,6 миллиарда рублей, в том числе в 2020 году закуплено 1 200 единиц техники на 2,7 милларда рублей. В наличии имеется 9 180 тракторов, в том числе 3 500 пахотных. AzAzA 2021-02-09YEKT06:01:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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