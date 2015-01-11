Уведомление о демонтаже незаконно размещенных нестационарных объектов

Уважаемые правообладатели нестационарных объектов - гаражных боксов в гаражном блоке, находящемся в 48 м на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Восточная, д. 12.

Руководствуясь Порядком демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов на территории Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 29.10.2020 № 177, Управление имущественных отношений уведомляет о том, что Вам необходимо своими силами и за свой счет демонтировать и вывезти незаконно размещенные указанные нестационарные объекты, в течение трех месяцев со дня опубликования данного уведомления.

В случае невыполнения правообладателями работ по демонтажу и вывозу незаконно размещенных нестационарных объектов в трехмесячный срок с даты размещения информации о включении объектов в Перечень, демонтаж незаконно размещенных нестационарных объектов будет производен Управлением капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа.

Комарова Ольга Сергеевна, начальник отдела капстроительства и благоустройства Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа, телефон (35130) 7-60-08

Адрес и телефон уполномоченного, в том числе на работы по демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов, организации, обеспечивающей хранение.

Н..В. Братцева, начальник Управления имущественных отношений.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45863/