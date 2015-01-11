Озерские медики подробно рассказали о вакцинации от COVID-19

В Озерском городском округе, как и во всей стране, продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На часто задаваемые вопросы о ходе вакцинации ответила заведующая городской поликлиникой №1 Ирина Егорова.





-Ирина Викторовна, как проходит вакцинация, сколько человек в округе привилось на сегодняшний день?

- Вакцинация жителей округа проходит и в городской поликлинике №1 и поликлинике № 3 (заводской), в поселках Метлино и Новогорный. Возраст вакцинируемых – от 18 лет и старше, ограничений у старшей возрастной группы нет. Используется двухкомпонентная отечественная вакцина «Спутник V», торговое название «Гам-КОВИД-Вак». На 10 февраля в округе привито 2500 человек. Более 200 человек уже прошли полный цикл вакцинации. Никаких осложнений у вакцинируемых нет. Были единичные случаи повышения температуры в течение суток. Эти реакции возможны. Подавляющее большинство переносит вакцину очень хорошо: вообще не чувствуют побочных явлений. Иногда спрашивают, можно ли увеличивать трехнедельный интервал между прививками? Да, второй компонент можно поставить не через 21 день, увеличив интервал до 7 дней.

- Я поставила оба компонента вакцины. Реакция была нормальная, в течение двух часов ощущала легкое недомогание. Приняла решение поставить вакцину, потому что контактирую по работе с большим количеством людей. И психологически мне стало гораздо спокойнее, появилось чувство защищенности, - поясняет сотрудник городской поликлиники Ольга Елькина.

Противопоказанием для вакцинации, по словам медработников, является возраст до 18 лет, кроме того, не прививаются беременные и кормящие женщины. Нельзя вакцинироваться при наличии острого инфекционного заболевания или обострения хронических заболеваний. Те, у кого заболевание коронавирусом было установлено в медучреждении, могут подождать шесть месяцев со дня выздоровления, и поставить прививку. Если человек болеет ОРВИ, то медотвод действует 2-4 недели после выздоровления, затем можно вакцинироваться. Перед введением компонентов вакцины за 2-3 дня не рекомендуется употреблять алкоголь, а сразу после прививки не нужно посещать сауну или баню.

Добавим, согласно инструкции по вакцинации, исследований на наличие антител не требуется. Если человек думает, что переболел бессимптомно, или в крайне легкой форме, иммунного ответа у него не было или он уже угас. В этом случае, уверены специалисты, лучше поставить вакцину.

Марина Кондратьева, врач-терапевт поликлиники № 1:

-Перед вакцинацией обязательно проводится осмотр: в него входят бесконтактная термометрия, сатурация (определение уровня кислорода в крови), измерение давления. Также заполняется анкета, где указывается информация о возможных противопоказаниях для проведения вакцинации.

Далее Ирина Егорова разъяснила алгоритм действий для желающих поставить вакцину от коронавируса:

- Желающие могут записаться на сайте Клинической больницы № 71 в разделе вакцинация, поликлиника № 1 . В городской поликлинике работают два кабинета осмотра. С 8:00 до 14:00 можно прийти и без записи в порядке живой очереди и пройти осмотр. Существует запись по телефону 4-40-90, можно подойти к администратору на первом этаже и также записаться. Кроме того, жители Озерска, не являющиеся работниками ПО «Маяк», могут записаться на вакцинацию в заводскую поликлинику через сайт КБ№ 71, раздел вакцинация, поликлиника №3

Сотрудники организаций и предприятий могут подать заявку работодателям, которые формируют списки сотрудников, желающих вакцинироваться, о времени вакцинации людей оповещают. Неработающие пенсионеры о своем желании пройти вакцинацию могут сообщить через управление соцзащиты администрации по телефону «горячей линии» кол-центра 5-56-45. Начала работу мобильная бригада вакцинации против коронавируса: на прошлой неделе она выезжала в поселок Татыш, к пожилым людям, и медики прививали желающих на месте. Все здравпункты ФГУП ПО «Маяк» прививают работников на местах.



Главный врач Клинической больницы № 71 Евгений Фомин на личном примере продемонстрировал необходимость вакцинации: на днях он поставил первый компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак.

- Важно понимать, что вакцинация — это единственный способ остановить эпидемию. Безусловно, прививка является условием для всех нас вернуться к прежней жизни. От коронавируса должно привиться не менее 60% населения. В противном случае, в октябре нас ждет третья волна пандемии с самыми нежелательными последствиями.

Сейчас идет спад заболеваемости Covid-19: на сегодняшний день число стационарных пациентов, находившихся в ковидном госпитале на 240 коек, сократилось - со 186 человек до 30. С 1 февраля мы открыли полную плановую госпитализацию во все отделения, - комментирует Евгений Фомин. - Но сейчас нашей главной задачей является вакцинация. Даже тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, через полгода необходима прививка.

В заводской поликлинике несколько человек ждут очереди на вакцинацию. Большинство посетителей пришли поставить второй компонент вакцины. Один из них рассказал, что после первой прививки были ощущения, как при легкой ОРВИ в течение двух дней, второй сообщил о полном отсутствии дискомфорта после вакцинации.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа