Молодых южноуральцев проконсультируют о возможностях грантовых конкурсов и форумной кампании

Челябинский центр продюсирования проектов «СВОИ» запускает проведение консультаций (онлайн и офлайн) по вопросам грантовых конкурсов, форумной кампании, реализации проектов и другим вопросам, которыми интересуется инициативная молодежь, сообщает Молодежный ресурсный центр.Ежегодно в России проходят форумы и грантовые конкурсы, где молодые люди могут прокачать навыки и получить финансовую поддержку для своей инициативы, но мало кто знает об этих возможностях. Именно поэтому Центр продюсирования запускает образовательную программу, которая поможет в этом разобраться.«К нам приходят в основном ребята, у которых есть идея, но нет понимания, что с ней делать дальше. На консультациях мы разбираем актуальность проблемы, объясняем заполнение проектной карты, разбираем существующие практики и помогаем найти людей, к которым можно в дальнейшем обратиться за помощью. Важно понять, что мы не делаем чужую работу, а направляем и даем инструменты, которые пригодятся не только на начальном этапе, но и в процессе реализации проекта», — делится руководитель Центра продюсирования проектов «СВОИ» Алексей Косарев.Тем, кто уже получил финансовую поддержку, подскажут, где искать помещение или оборудование, как написать техническое задание для подрядчика и помогут разобраться в оставшихся вопросах.Дата встречи формируется в зависимости от ответов, указанных при регистрации. Принять участие может каждый желающий, заполнив анкету в «ВКонтакте».