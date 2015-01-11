Молодых южноуральцев проконсультируют о возможностях грантовых конкурсов и форумной кампании

В Челябинской области проводится смотр-конкурс молодежных парламентских формирований. Заявки принимаются до 15 февраля 2021 года, сообщает Молодежный ресурсный центр.

Смотр-конкурс с 2010 года организуют Законодательное Собрание Челябинской области совместно с Общественной молодежной палатой при ЗСО. В этом году формат проекта изменится: упор сделан на уникальные практики и работу в онлайне.Принять участие в конкурсе могут молодежные палаты и парламентарии Южного Урала. Итоги будут подводиться в двух группах участников, представляющих городские округа и муниципальные районы.В экспертную комиссию входят депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, представители комитетов по молодежной политике региона, члены ОМП, представители Федерации профсоюзов Челябинской области, а также вузов Челябинска.Победители конкурса-смотра получат денежные премии и призы в размере до 30 000 рублей. Конкурсные материалы можно отправить до 15 февраля по адресу: 454009, Челябинск, ул. Кирова, 114, Законодательное Собрание Челябинской области. Подробнее