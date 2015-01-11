Губернатор дал главам 2 дня на очистку улиц в территориях

Алексей Текслер провел традиционное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства Челябинской области – на нем губернатор анонсировал скорое снятие ограничений по COVID-19, а также обозначил основные проблемы региона на данный момент.

По словам Текслера, сейчас в области наблюдается стабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом, фиксируется снижение динамики распространения инфекции. В регионе поэтапно восстанавливается профильная деятельность больничных отделений, ранее перепрофилированных под ковидные госпитальные базы. Если на пике заболеваемости в области было развернуто более 8,7 тыс. коек, сейчас их количество сокращено до 3,5 тыс.

На данный момент Южный Урал является одним из лидеров России по показателю проводимых ПЦР-тестов среди населения. В регионе продолжается практика еженедельной бесплатной диагностики на ковид в торгово-развлекательных комплексах, однако статистика сданных тестов пока сравнительно невелика. И перед главами губернатором поставлена задача максимально проинформировать жителей о такой возможности, так как это позволяет выявлять бессимптомных носителей и предупреждать дальнейшее распространение инфекции.

«В регионе достаточно стабильная ситуация по ковиду, есть устойчивый тренд на снижение динамики распространения инфекции. Сейчас основная наша задача – закрепить этот тренд, в первую очередь, благодаря вакцинации, и двигаться к снятию оставшихся ограничений. Мы намерены это делать достаточно активно», – заявил Алексей Текслер.

Главам в этой связи необходимо постоянно уделять внимание этому вопросу: актуализировать списки, убедиться в готовности учреждений здравоохранения принять препарат на соответствующие условия хранения. В область уже поступило 67 тыс. доз вакцины, в ближайшее время ожидается еще 21 тыс.

«Прививки уже поставили почти 35 тыс. южноуральцев. В приоритете по-прежнему остаются люди старшего возраста и пожилые люди. Вакцинация продолжается, и приоритет – это граждане возрастной группы 65+. Также активность проявляют и предприятия. Вакцина уже отгружается на те, которые имеют соответствующее холодильное оборудование. Напомню, что вакцинация носит сугубо добровольный характер. Единственный метод в данной ситуации – это убеждение. Мы уверены, что вакцинация – это благо, так как инфекция не уходит, а носит ползучий характер. Понятно, что прививка не уберегает на 100 процентов, однако значительно облегчает последствия», – отметила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По-прежнему актуальными, по словам Текслера, остаются вопросы ЖКХ, коммунальной инфраструктуры и содержания улично-дорожной сети. В отдельных территориях были коммунальные аварии. Задача глав в таких ситуациях – своевременно информировать региональное правительство, МЧС и жителей, оперативно принимать меры реагирования. Гражданам должна быть оказана вся необходимая помощь, а коммунальные службы обязаны быть в состоянии повышенной готовности к любой нештатной ситуации.

На постоянном контроле также остаются вопросы содержания дорог, тротуаров и общественных пространств. В социальных сетях много жалоб на то, что во многих муниципалитетах после снегопадов в субботу и воскресенье дороги и тротуары не убраны до сих пор. Регулярные сообщения о плохой уборке улиц поступают от Общероссийского народного фронта. По словам активистов, в Челябинске главным критерием оценки проделанной подрядчиками работы остается объем вывезенного снега и расстояние, которое проделала снегоуборочная техника, а не качество работ и их соответствие госстандартам.

«Чиновники практически не отслеживают реальный результат. Например, челябинцы жаловались на то, что из-за пылящей техники было невозможно дышать, сообщали о грязи на дорогах, а после снегопада – о плохой уборке снега и скользких тротуарах. В ответ на это комитет дорожного хозяйства отчитывается о количестве вывезенных тонн снега. Людям важен результат, который можно увидеть: чистые тротуары, безопасные дороги, а не цифры», – неоднократно обращал внимание эксперт ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.

«После снегопадов в субботу-воскресенье количество жалоб, которые идут из муниципалитетов, большое. Сегодня среда. Есть нормативы, их надо соблюдать. Каких-либо отговорок не принимаю. Поэтому давайте в течение ближайших дней эти проблемы закроем. Если жалобы будут оставаться, коллеги, буду вам их присылать напрямую», – предупредил Алексей Текслер и дал главам на исправление ситуации два дня.

Следующей темой стала реализация нацпроектов. По ним уже в ближайшее время должны быть заключены все соглашения между областными распорядителями бюджетных средств и муниципалитетами о предоставлении межбюджетных трансфертов по всем направлениям. Общий бюджет на начало 2021 года на реализацию нацпроектов составил 24,76 млрд рублей.

В 2021 году Челябинская область будет участвовать еще в одном нацпроекте – «Туризм и индустрия гостеприимства», – утверждение которого ожидается в первом полугодии. Напомним, в октябре прошлого года Алексей Текслер подписал распоряжение о создании на территории Южного Урала туристско-рекреационного кластера «Горный Урал». Его цель – развитие внутреннего, въездного, социального и детского туризма, в том числе поддержка развития объектов туристской индустрии. Конечная цель – сделать туристическую отрасль частью экономики региона, которая приносит доход в бюджет, создает новые рабочие места и т.д. Проект кластера от Челябинской области прошел в финал всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ). Всего туда вышли 36 проектов из 30 субъектов РФ.

«Все 36 территорий, которые вошли в пул победителей, участвуют в реализации федерального проекта. Мы уже создали определенный набор инфраструктуры федеральных ООПТ. Часть проектов, в которые вошли федеральные ООПТ мы возьмем в дальнейшую реализацию в рамках федерального. Уже есть готовые проработанные проекты с учетом природной нагрузки, что очень важно для сохранения природы, поэтому мы будем использовать его результаты в нашей работе», – сообщила замминистра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.

Далее Текслер дал задачу правительству области и главам муниципалитетов до 1 марта провести все закупочные процедуры и заключить контракты на реализацию проектов благоустройства, дорожных работ и строительства социально важных объектов. Этот вопрос Алексей Текслер взял на личный контроль и будет возвращаться к нему регулярно, так как все сезонные работы должны быть выполнены вовремя, а не уходить в зиму.

«Коллеги, промедление по исполнению бюджета, по контрактации недопустимо, мы с вами сезон должны начать вовремя. А все, что касается благоустройства, дорожных работ (я уже обращал на это внимание), у нас большая часть работ завершается в декабре – это недопустимо. Все эти работы должны быть закончены в сентябре, желательно заканчивать их летом, чтобы наши жители видели результаты», – потребовал губернатор.

Также на совещании обсудили развитие дошкольного образования в Челябинской области. Губернатор поставил задачу продолжить строительство детских садов в регионе и обеспечить доступность дошкольного образования для всех детей старше полутора лет до конца 2021 года. «Несмотря на все сложности с бюджетом, в 2021 году мы приняли решение сохранить и даже увеличили общий объем средств, которые направляем на стройку и выкуп детских садов. Мы в два раза увеличили объем областных средств, чтобы поддержать общий уровень. Если в прошлом году федеральных средств было больше миллиарда рублей, то в этом году предусмотрено 258 млн рублей. При этом если в прошлом году региональных средств было 939 млн, то в этом году уже 1 млрд 983 млн рублей. Это принципиальное решение, задача – решить проблему, в том числе с местами для детей в возрасте от полутора лет», – подчеркнул Текслер.

В 2021 году в области откроют 13 детских садов на 2 554 места: два – в Магнитогорске, два – в Копейске, восемь – в Челябинске и один – в Карталах.

https://dostup1.ru/society/Gubernator-dal-glavam-2-dnya-na-ochistku-ulits-v-territoriyah_134113.html