Губернатор дал главам 2 дня на очистку улиц в территориях

Реклама на сайте|Обратная связь Четверг, 11 февраля, 16:54
Регистрация на сайте
Авторизация

ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020

Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Не про Озерск, но интересно

В Карабаше состоится второй этап чемпионата по гонкам на льду

Второй этап чемпионата по гонкам на льду состоится в Карабаше. Мероприятие запланировано на будущую субботу, 13 февраля. Как рассказали организаторы соревнований, они пройдут в нескольких категориях в зависимости от автомобиля: «Леди», «Стандарт», «Тюнинг», «Абсолют» Подробнее

| Новости

«Бессмертный полк» запустил новую акцию к 23 февраля

Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» запустило новую акцию ко Дню защитника Отечестве – все желающие могут опубликовать в интернете свои видеорассказы о героях Подробнее

| Не про Озерск, но интересно

Кинолог в Кыштыме через суд вернул себе служебную собаку

Кинолог из Кыштыма (Челябинская область) через суд вернул себе собаку, с которой нес службу в местной колонии – после увольнения сотрудника руководство пенитенциарного учреждения отказалось отпустить с ним его овчарку-напарницу, передав животное в распоряжение сменщика Подробнее

| Городские новости

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» в Озерском городском округе состоится 21 февраля на стадионе «Труд»

Начало соревнований – в 11:00 час. Регистрация участников – с 09:30 час. до 11:00 час.

Главный судья соревнований – Чибисов Артем Сергеевич Подробнее

| Губерния

Уральский НОЦ позволит удержать таланты за счет усиления экономики регионов

Поддержка и удержание талантов в регионах станет одним из важнейших результатов работы Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня...

| Губерния

На Южном Урале зафиксирован рост подачи заявлений в ЗАГС от молодоженов на дату-палиндром через портал госуслуг

Государственный сервис «Регистрация заключения брака» через Единый портал государственных услуг набирает все большую популярность у молодоженов Челябинской области...

| Губерния

Открыта регистрация на участие во Всероссийской акции «Tolles Diktat – 2021»

С 19 по 24 февраля 2021 года в девятый раз пройдет Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» – диктант по немецкому языку для всех желающих. Зарегистрироваться...

| Губерния

Резиденты ТОСЭР Челябинской области увеличат объем капиталовложений и создадут больше рабочих мест

В ходе заседания комиссии при минэкономразвития Челябинской области принято решение заключить дополнительные соглашения с действующими резидентами территории опережающего...

| Губерния

В Челябинской области наградят лучших молодых парламентариев

В Челябинской области проводится смотр-конкурс молодежных парламентских формирований. Заявки принимаются до 15 февраля 2021 года, сообщает Молодежный ресурсный центр.
Смотр-конкурс с 2010 года организуют Законодательное Собрание Челябинской области совместно с Общественной молодежной палатой при ЗСО. В этом году формат проекта изменится: упор сделан на уникальные практики и работу в онлайне.Принять участие в конкурсе могут молодежные палаты и парламентарии Южного Урала. Итоги будут подводиться в двух группах участников, представляющих городские округа и муниципальные районы.В экспертную комиссию входят депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, представители комитетов по молодежной политике региона, члены ОМП, представители Федерации профсоюзов Челябинской области, а также вузов Челябинска.Победители конкурса-смотра получат денежные премии и призы в размере до 30 000 рублей. Конкурсные материалы можно отправить до 15 февраля по адресу: 454009, Челябинск, ул. Кирова, 114, Законодательное Собрание Челябинской области. Подробнее

| Губерния

Промышленность Челябинской области получит поддержку Минпромторга РФ

Решения о поддержке Минпромторгом РФ Катав-Ивановского приборостроительного завода, проведении в Челябинске выездной стажировки по программе «Федеральная практика»,...
| Губерния

Губернатор дал главам 2 дня на очистку улиц в территориях

Алексей Текслер провел традиционное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства Челябинской области – на нем губернатор анонсировал скорое снятие ограничений по COVID-19, а также обозначил основные проблемы региона на данный момент.

По словам Текслера, сейчас в области наблюдается стабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом, фиксируется снижение динамики распространения инфекции. В регионе поэтапно восстанавливается профильная деятельность больничных отделений, ранее перепрофилированных под ковидные госпитальные базы. Если на пике заболеваемости в области было развернуто более 8,7 тыс. коек, сейчас их количество сокращено до 3,5 тыс.

На данный момент Южный Урал является одним из лидеров России по показателю проводимых ПЦР-тестов среди населения. В регионе продолжается практика еженедельной бесплатной диагностики на ковид в торгово-развлекательных комплексах, однако статистика сданных тестов пока сравнительно невелика. И перед главами губернатором поставлена задача максимально проинформировать жителей о такой возможности, так как это позволяет выявлять бессимптомных носителей и предупреждать дальнейшее распространение инфекции.

«В регионе достаточно стабильная ситуация по ковиду, есть устойчивый тренд на снижение динамики распространения инфекции. Сейчас основная наша задача – закрепить этот тренд, в первую очередь, благодаря вакцинации, и двигаться к снятию оставшихся ограничений. Мы намерены это делать достаточно активно», – заявил Алексей Текслер.

Главам в этой связи необходимо постоянно уделять внимание этому вопросу: актуализировать списки, убедиться в готовности учреждений здравоохранения принять препарат на соответствующие условия хранения. В область уже поступило 67 тыс. доз вакцины, в ближайшее время ожидается еще 21 тыс.

«Прививки уже поставили почти 35 тыс. южноуральцев. В приоритете по-прежнему остаются люди старшего возраста и пожилые люди. Вакцинация продолжается, и приоритет – это граждане возрастной группы 65+. Также активность проявляют и предприятия. Вакцина уже отгружается на те, которые имеют соответствующее холодильное оборудование. Напомню, что вакцинация носит сугубо добровольный характер. Единственный метод в данной ситуации – это убеждение. Мы уверены, что вакцинация – это благо, так как инфекция не уходит, а носит ползучий характер. Понятно, что прививка не уберегает на 100 процентов, однако значительно облегчает последствия», – отметила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По-прежнему актуальными, по словам Текслера, остаются вопросы ЖКХ, коммунальной инфраструктуры и содержания улично-дорожной сети. В отдельных территориях были коммунальные аварии. Задача глав в таких ситуациях – своевременно информировать региональное правительство, МЧС и жителей, оперативно принимать меры реагирования. Гражданам должна быть оказана вся необходимая помощь, а коммунальные службы обязаны быть в состоянии повышенной готовности к любой нештатной ситуации.

На постоянном контроле также остаются вопросы содержания дорог, тротуаров и общественных пространств. В социальных сетях много жалоб на то, что во многих муниципалитетах после снегопадов в субботу и воскресенье дороги и тротуары не убраны до сих пор. Регулярные сообщения о плохой уборке улиц поступают от Общероссийского народного фронта. По словам активистов, в Челябинске главным критерием оценки проделанной подрядчиками работы остается объем вывезенного снега и расстояние, которое проделала снегоуборочная техника, а не качество работ и их соответствие госстандартам.

«Чиновники практически не отслеживают реальный результат. Например, челябинцы жаловались на то, что из-за пылящей техники было невозможно дышать, сообщали о грязи на дорогах, а после снегопада – о плохой уборке снега и скользких тротуарах. В ответ на это комитет дорожного хозяйства отчитывается о количестве вывезенных тонн снега. Людям важен результат, который можно увидеть: чистые тротуары, безопасные дороги, а не цифры», – неоднократно обращал внимание эксперт ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.

«После снегопадов в субботу-воскресенье количество жалоб, которые идут из муниципалитетов, большое. Сегодня среда. Есть нормативы, их надо соблюдать. Каких-либо отговорок не принимаю. Поэтому давайте в течение ближайших дней эти проблемы закроем. Если жалобы будут оставаться, коллеги, буду вам их присылать напрямую», – предупредил Алексей Текслер и дал главам на исправление ситуации два дня.

Следующей темой стала реализация нацпроектов. По ним уже в ближайшее время должны быть заключены все соглашения между областными распорядителями бюджетных средств и муниципалитетами о предоставлении межбюджетных трансфертов по всем направлениям. Общий бюджет на начало 2021 года на реализацию нацпроектов составил 24,76 млрд рублей.

В 2021 году Челябинская область будет участвовать еще в одном нацпроекте – «Туризм и индустрия гостеприимства», – утверждение которого ожидается в первом полугодии. Напомним, в октябре прошлого года Алексей Текслер подписал распоряжение о создании на территории Южного Урала туристско-рекреационного кластера «Горный Урал». Его цель – развитие внутреннего, въездного, социального и детского туризма, в том числе поддержка развития объектов туристской индустрии. Конечная цель – сделать туристическую отрасль частью экономики региона, которая приносит доход в бюджет, создает новые рабочие места и т.д. Проект кластера от Челябинской области прошел в финал всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ). Всего туда вышли 36 проектов из 30 субъектов РФ.

«Все 36 территорий, которые вошли в пул победителей, участвуют в реализации федерального проекта. Мы уже создали определенный набор инфраструктуры федеральных ООПТ. Часть проектов, в которые вошли федеральные ООПТ мы возьмем в дальнейшую реализацию в рамках федерального. Уже есть готовые проработанные проекты с учетом природной нагрузки, что очень важно для сохранения природы, поэтому мы будем использовать его результаты в нашей работе», – сообщила замминистра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.

Далее Текслер дал задачу правительству области и главам муниципалитетов до 1 марта провести все закупочные процедуры и заключить контракты на реализацию проектов благоустройства, дорожных работ и строительства социально важных объектов. Этот вопрос Алексей Текслер взял на личный контроль и будет возвращаться к нему регулярно, так как все сезонные работы должны быть выполнены вовремя, а не уходить в зиму.

«Коллеги, промедление по исполнению бюджета, по контрактации недопустимо, мы с вами сезон должны начать вовремя. А все, что касается благоустройства, дорожных работ (я уже обращал на это внимание), у нас большая часть работ завершается в декабре – это недопустимо. Все эти работы должны быть закончены в сентябре, желательно заканчивать их летом, чтобы наши жители видели результаты», – потребовал губернатор.

Также на совещании обсудили развитие дошкольного образования в Челябинской области. Губернатор поставил задачу продолжить строительство детских садов в регионе и обеспечить доступность дошкольного образования для всех детей старше полутора лет до конца 2021 года. «Несмотря на все сложности с бюджетом, в 2021 году мы приняли решение сохранить и даже увеличили общий объем средств, которые направляем на стройку и выкуп детских садов. Мы в два раза увеличили объем областных средств, чтобы поддержать общий уровень. Если в прошлом году федеральных средств было больше миллиарда рублей, то в этом году предусмотрено 258 млн рублей. При этом если в прошлом году региональных средств было 939 млн, то в этом году уже 1 млрд 983 млн рублей. Это принципиальное решение, задача – решить проблему, в том числе с местами для детей в возрасте от полутора лет», – подчеркнул Текслер.

В 2021 году в области откроют 13 детских садов на 2 554 места: два – в Магнитогорске, два – в Копейске, восемь – в Челябинске и один – в Карталах.

https://dostup1.ru/society/Gubernator-dal-glavam-2-dnya-na-ochistku-ulits-v-territoriyah_134113.html

2021-02-11YEKT11:09:00

Ключевые теги: Челябинская область, губернатор Текслер, главы муниципалитетов.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Февраль 2021 (221)
Январь 2021 (383)
Декабрь 2020 (578)
Ноябрь 2020 (476)
Октябрь 2020 (514)
Сентябрь 2020 (493)
Топ просмотров
» ЮУрГУ приглашает на День открытых дверей в режиме онлайн
» Кубок СМИ 2021 имени Ольги Давиденко состоится 26-28 февраля на «Солнечной долине»
» «Кремль» вмешался в конфликт между 36 школой и горожанами.
» «Авангард» обвинил «Трактор» в оскорблении игроков и болельщиков
» С начала пандемии от коронавируса погибло 67 жителей Озёрского городского округа
» ТВ Эфир 60+ против вируса. Клуб авторской песни «Рифей».
» В Миассе оштрафован активист, призывавший на митинг 23 января
Обсуждаемые новости
» Текслер рассказал, появятся ли в Челябинской области ковид-паспорта
» Приемы и личные встречи с южноуральцами должны быть в графике каждого главы
» С начала пандемии от коронавируса погибло 67 жителей Озёрского городского округа
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 22.01.2021 г.
» «Авангард» обвинил «Трактор» в оскорблении игроков и болельщиков
» Синоптики рассказали об аномальной погоде в Челябинской области в феврале
» Челябинская область станет одним из пилотных регионов проекта «Навигаторы детства»

Облако тегов
ГИБДД, ДТП, Дубровский, ЖКХ, Кыштым, Новый Год, ОГО, Озерск, ПО Маяк, Снежинск, Текслер, УВД, Челябинск, Челябинская область, ЮЖный Урал, афиша, выходные, дети, здоровье, конкурс, концерт, коронавирус, образование, оперативная обстановка, отдых, пандемия коронавируса, полиция, последние данные, праздник, преступление, прогноз погоды, прокуратура, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр кукол, фестиваль, хоккей, экология

Показать все теги