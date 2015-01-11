2021-02-12YEKT09:00:00 | Губерния В Публичной библиотеке открылся Год науки Наталья Диская. – Конечно же, мы не могли остаться в стороне – в фонде нашей библиотеки огромное количество научных и научно-популярных изданий, среди наших читателей большое количество ученых (что не случайно, ведь у нас сильнейшая научная школа в Челябинске). И одна из наших целей - показать, что наука – это не только серьезно, а еще очень интересно и увлекательно».В течение всего дня доказывали, что наука – это не скучно: магазин настольных игр «Знаем Играем», Интеллект-центр областной детской библиотеки им. Маяковского, Информационный центр по атомной энергии, музей умных развлечений «Экспериментус», школа робототехники «Сфера знаний», детский технопарк «Кванториум», астрокомплекс ЮУрГГПУ, Дом юношеского технического творчества и региональный центр поддержки одаренных детей «Курчатов-центр».«Наука начинается с любопытства. С желания узнать, из чего состоит тот или иной предмет, как работает механизм или объясняется явление окружающего мира. Могу вас уверить в том, что поводов для любопытства жителям Челябинска хватает с лихвой – благодаря в том числе совместным мероприятиям Информационного центра по атомной энергии и Публичной библиотеки», – рассказывает руководитель ИЦАЭ Челябинска Лариса Матвеева.Любители книг не ушли с пустыми руками: помимо большого количества научно-популярных изданий, представленных на Абонементе, в читальном зале № 1 (3-й этаж) была организована Большая книжная выставка к Году науки и технологий – отделы челябинской Публички презентовали издания из фондов библиотеки, адресованные исследователям в различных областях научных знаний.Также в этот день южноуральцы смогли ознакомиться с новым литературным календарем ЧОУНБ (он посвящен научному миру, людям, событиям и научпопу), поработать с электронными коллекциями периодических изданий (более 1700 названий) и коллекцией «Китаистика» от электронной библиотеки «РУКОНТ», стать первыми читателями уникального издания «Владимир Кузнецов – ученый, историк, исследователь», послушать лекцию про стрит-арт и поспорить, нужен ли он в городском пространстве. А также увидеть документы, формулы и расчеты, сделанные Ломоносовым, посетить Музей права (не выходя из Публички), рассмотреть юридические документы XIX в., узнать, сколько стоил дом помещика два века назад, решить нерешаемое с помощью ТРИЗ, погрузиться на восемь столетий назад и понять, каким человеком был Александр Невский. и выиграть призы от ИЦАЭ в командной интеллектуальной игре «Сделай ставку».Одно из главных событий дня – открытие Кабинета ученого: специализированного читального зала для научных работников, который находится в Информационно-библиографическом отделе (зал № 10, 2-й этаж) Публичной библиотеки. Его главная цель – оказание помощи в научно-исследовательской деятельности ученых, в том числе начинающих.«В прошлом году пространство отдела было частично модернизировано. Небольшая площадь позволила создать атмосферу кабинета, где можно позаниматься с традиционными или электронными справочно-библиографическими изданиями. Открытый доступный фонд, удобная мебель, камерность обстановки, бронирование литературы, электронная рассылка тематической информации и консультационная помощь – с помощью этих пунктов мы планируем создать максимально комфортную обстановку для работы научных специалистов», – отмечает заведующая информационно-библиографическим отделом ЧОУНБ Марина Сутягина.Праздничное открытие Года науки и технологий стало первым из череды научных праздников, проводимых Публичной библиотекой в 2021 году. Дополним, что всего в этом году библиотека планирует провести порядка шестисот ярких научных мероприятий.







В Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоялось открытие Года науки и технологий. В торжественном открытии приняли участие представители региональных министерств культуры и образования. Творческие мастер-классы, технические демонстрации и научные опыты, роботы, космос и ракеты – около 350 человек посетили вчера 17 мероприятий в Челябинской областной научной библиотеке, каждое из которых было связано с наукой и новыми технологиями.«Этот праздник – очень ожидаемое для нас событие, – признается директор ЧОУНБ. – Конечно же, мы не могли остаться в стороне – в фонде нашей библиотеки огромное количество научных и научно-популярных изданий, среди наших читателей большое количество ученых (что не случайно, ведь у нас сильнейшая научная школа в Челябинске). И одна из наших целей - показать, что наука – это не только серьезно, а еще очень интересно и увлекательно».В течение всего дня доказывали, что наука – это не скучно: магазин настольных игр «Знаем Играем», Интеллект-центр областной детской библиотеки им. Маяковского, Информационный центр по атомной энергии, музей умных развлечений «Экспериментус», школа робототехники «Сфера знаний», детский технопарк «Кванториум», астрокомплекс ЮУрГГПУ, Дом юношеского технического творчества и региональный центр поддержки одаренных детей «Курчатов-центр».«Наука начинается с любопытства. С желания узнать, из чего состоит тот или иной предмет, как работает механизм или объясняется явление окружающего мира. Могу вас уверить в том, что поводов для любопытства жителям Челябинска хватает с лихвой – благодаря в том числе совместным мероприятиям Информационного центра по атомной энергии и Публичной библиотеки», – рассказывает руководитель ИЦАЭ Челябинска.Любители книг не ушли с пустыми руками: помимо большого количества научно-популярных изданий, представленных на Абонементе, в читальном зале № 1 (3-й этаж) была организована Большая книжная выставка к Году науки и технологий – отделы челябинской Публички презентовали издания из фондов библиотеки, адресованные исследователям в различных областях научных знаний.Также в этот день южноуральцы смогли ознакомиться с новым литературным календарем ЧОУНБ (он посвящен научному миру, людям, событиям и научпопу), поработать с электронными коллекциями периодических изданий (более 1700 названий) и коллекцией «Китаистика» от электронной библиотеки «РУКОНТ», стать первыми читателями уникального издания «Владимир Кузнецов – ученый, историк, исследователь», послушать лекцию про стрит-арт и поспорить, нужен ли он в городском пространстве. А также увидеть документы, формулы и расчеты, сделанные Ломоносовым, посетить Музей права (не выходя из Публички), рассмотреть юридические документы XIX в., узнать, сколько стоил дом помещика два века назад, решить нерешаемое с помощью ТРИЗ, погрузиться на восемь столетий назад и понять, каким человеком был Александр Невский. и выиграть призы от ИЦАЭ в командной интеллектуальной игре «Сделай ставку».Одно из главных событий дня – открытие Кабинета ученого: специализированного читального зала для научных работников, который находится в Информационно-библиографическом отделе (зал № 10, 2-й этаж) Публичной библиотеки. Его главная цель – оказание помощи в научно-исследовательской деятельности ученых, в том числе начинающих.«В прошлом году пространство отдела было частично модернизировано. Небольшая площадь позволила создать атмосферу кабинета, где можно позаниматься с традиционными или электронными справочно-библиографическими изданиями. Открытый доступный фонд, удобная мебель, камерность обстановки, бронирование литературы, электронная рассылка тематической информации и консультационная помощь – с помощью этих пунктов мы планируем создать максимально комфортную обстановку для работы научных специалистов», – отмечает заведующая информационно-библиографическим отделом ЧОУНБ.Праздничное открытие Года науки и технологий стало первым из череды научных праздников, проводимых Публичной библиотекой в 2021 году. Дополним, что всего в этом году библиотека планирует провести порядка шестисот ярких научных мероприятий. Источник: ЧОУНБ AzAzA 2021-02-12YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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