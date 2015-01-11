Челябинская область – лидер по внедрению практик «Смартеки» АСИ

На платформе Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов уже находится более 350 практик по разным аспектам социально-экономического развития. Особо востребованные из них по итогам 2020 года тиражированы более 170 раз. Самое большое число проектов внедрено в Челябинской области. Всего 77 субъектов РФ являются «реципиентами», то есть внедряют практики. На Южном Урале тиражируется около 25 таких решений, уже работает – 21.«Мы тесно взаимодействуем с управленческими командами в субъектах РФ, видим положительный опыт коллег и успешно внедряем его с учетом региональных особенностей. Считаю, что достигнутые результаты по внедрению практик прежде всего сформированы за счет имеющихся открытых площадок для взаимодействия бизнеса и власти, кстати, одним из новых форматов взаимодействия стал недавно открытый в регионе Клуб АСИ», – ранее комментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Так, по примеру Хабаровского края в Челябинской области развиваются электронные сервисы для застройщика. В МФЦ созданы специально оборудованные места, укомплектованные компьютерами с бесплатным выходом в Интернет. Заявители могут получить услуги в электронном виде самостоятельно, при помощи специалиста МФЦ либо подать заявку через личный кабинет организации. Также доступна подача заявления на получение технических условий и заключение договоров техприсоединения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения через региональный портал подключение74.рф.В рамках внедрения практики Москвы изучены меры поддержки бизнеса в направлении развития информационных технологий, сформирован реестр IT-компаний – потенциальных получателей мер поддержки по линии НТИ, оказывается содействие участию предприятий в конкурсах АО «Российская венчурная компания». Пилотным проектам предоставляется помощь в отработке технических, административных, правовых и других вопросов.Также приоритет в Челябинской области отдается тем практикам, которые направлены на улучшение качества жизни людей и формирование благоприятного делового климата, большая часть из них посвящена вовлечению жителей в решение вопросов местного значения и активный образ жизни.