Уважаемые участники боевых действий в Афганистане и вооруженных конфликтов в других странах!

Премьеру спектакля театр драмы и комедии представил в малом зале в субботу 13 февраля. Также премьерный показ состоялся и в воскресенье в День всех влюблённых. Свою версию знаменитой пьесы У. Шекспира на озерской сцене поставил режиссер из Санкт-Петербурга Никита Трофимов. Подробнее