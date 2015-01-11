Уважаемые участники боевых действий в Афганистане и вооруженных конфликтов в других странах!

Миротворческая миссия стала для вас и ваших товарищей по оружию делом чести, как когда-то для ваших дедов-фронтовиков, и примером - для нового поколения защитников Отечества. На поле боя вы узнали, что такое настоящее "мужское братство", вы доказали, что святые понятия Долг, Мужество, Патриотизм никогда не потеряют своей актуальности.
Мы всегда готовы поддержать ветеранов и инвалидов боевых действий, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, предложив им социальную и моральную помощь. Со своей стороны, мы рассчитываем на активную гражданскую позицию воинов-интернационалистов, когда речь идет о формировании здоровых ценностей в обществе, о воспитании молодежи, о сохранении исторической правды.
Десятки тысяч советских граждан и россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга за пределами Отчества, среди них – наши земляки, озерчане. Мы храним память о них, павших на полях сражений в мирное время, и низко кланяемся родителям, воспитавшим героев.
Дорогие друзья, желаем вам счастья, крепкого здоровья, успехов и благополучия! Тепла и уюта - вашему дому! Пусть боевая закалка помогает вам и в гражданской жизни!
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа