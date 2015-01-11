Белорусские машиностроители заинтересованы в сотрудничестве с Челябинской областью

Укрепление взаимовыгодных связей с Южным Уралом стало главной целью визита в регион белорусской делегации. Представители предприятий «МАЗ», «Амкодор» и Группы компаний «Теплосила» презентовали челябинской стороне новинки пассажирской и специальной техники, а также современного оборудования для жилищно-коммунального хозяйства.Важным пунктом переговоров стало дальнейшее участие белорусских машиностроителей в конкурсных процедурах по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Челябинской области. Так, в 2019 году Челябинск приобрел 33 автобуса МАЗ-203 на сжиженном природном газе, которые в процессе эксплуатации показали себя с хорошей стороны.«Республика Беларусь - наш давний и надежный партнер, еще в 2000 году было подписано соглашение между администрацией Челябинской области и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, на основе которого мы взаимодействуем до сих пор, и в будущем будем развивать отношения между нашими странами с еще большей интенсивностью», – отметил заместитель министра экономического развития Челябинской области Дмитрий Глухарев.Беларусь является одним из стратегически важных партнеров Челябинской области. Товарооборот с ней за 2020 год составил 292 млн долларов США, в том числе экспорт – 240 млн, импорт – 52 млн. В эту страну экспортируются черные металлы и изделия из них, изделия из камня, автотехника, нерудное минеральное сырье, механическое оборудование и техника, продукты неорганической химии и др. Основные статьи импорта: лифты (подъемники скиповые), части автомобилей, силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия, шины.Налаживать крепкие партнерские отношения как между органами власти, так и деловыми структурами помогает рабочая группа, заседание которой проводится ежегодно попеременно на территории Челябинской области и Республики Беларусь. Напомним, последнее такое заседание состоялось 11 декабря 2020 года. На нем обсуждались актуальные проблемы бизнеса и пути их решения, прошли В2В онлайн-переговоры между белорусскими и челябинскими предприятиями, подписано соглашение между Златоустовским городским округом и городом Жлобином Гомельской области о побратимских связях, сотрудничестве и обмене опытом.