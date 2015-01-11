Командующие войсками 3 стран приедут на Урал на оперативные сборы

В Свердловской и Челябинской областях пройдет оперативно-мобилизационный сбор ЦВО с участием военных трех иностранных государств – на Урал приедут представители руководящего состава армий Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Оперативно-мобилизационный сбор командного состава ЦВО пройдет с 16 по 19 февраля. Также в мероприятии примут участие представители объединенного штаба ОДКБ. Всего ожидается участие более 20 офицеров армий иностранных государств.

«Во время сбора будет рассмотрена специфика планирования и применения элементов боевого обеспечения, в том числе в совместных мероприятиях по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе с учетом форм и способов ведения боевых действий. Военнослужащие изучат способы противодействия беспилотникам, организацию работы пунктов управления радиоэлектронной борьбы, авиации, связи и разведки, аэрозольное прикрытие полевых пунктов управления от средств воздушного нападения. Особое внимание в ходе сбора будет уделено изучению практического применения соединений и воинских частей с учетом опыта вооруженных конфликтов современности», – рассказали в пресс-службе военного округа.

В ходе сбора, который пройдет под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, примут участие более 270 военных, сотрудников федеральных органов исполнительной власти региона и представителей вооруженных сил иностранных государств.

https://dostup1.ru/society/Komanduyuschie-voyskami-3-stran-priedut-na-Ural-na-operativnye-sbory_134230.html