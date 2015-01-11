Больше 40% южноуральцев получили несправедливые штрафы ГИБДД

Автомобильный сайт «Дром» провел всероссийский опрос среди автолюбителей «Бывало, что вас несправедливо штрафовали сотрудники ГИБДД?» – по его результатам 40% из опрошенных челябинцев признались «Да, и пришлось платить», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».+

По данным опроса, 19% признали, что их всегда штрафовали объективно, а 30% отметили, что им никогда не выписывали штрафов и даже отпускали за мелкие нарушения.

Еще 2% автовладельцев Челябинской области убедили инспектора в несправедливости предписания, а 4,5% водителей признались, что ни разу не нарушали правил.

Согласно всероссийскому исследованию больше всего несправедливых штрафов выписывали в республиках Татарстан и Саха (Якутия). Вариант ответа «Да, и пришлось платить» здесь набрали 52% и 47,2% соответственно. А вот отпускали за мелкие нарушения сотрудники ГИБДД чаще в Пермском крае и Бурятии. Об этом рассказали по 39,5% опрошенных в этих регионах.

«Если с сотрудником вежливо общаешься, то и диалог строится нормальный... Давненько уже не встречались «гаишники», которые у дороги стояли бы ради «шальных» денег и развода», – поделился участник опроса из Благовещенска, с его комментарием согласилось 627 человек.

Всероссийский опрос проводился с 26 января по 10 февраля 2021 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 12 тыс. 341 человек.

https://dostup1.ru/society/Bolshe-40-yuzhnouraltsev-poluchili-nespravedlivye-shtrafy-GIBDD_134320.html