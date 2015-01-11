» Мининформ Челябинской области проведет для родителей ликбез по защите детей от нежелательного контента

Автомобильный сайт «Дром» провел всероссийский опрос среди автолюбителей «Бывало, что вас несправедливо штрафовали сотрудники ГИБДД?» – по его результатам 40% из опрошенных челябинцев признались «Да, и пришлось платить» Подробнее
Жители Озерска, как и остальные россияне, смогут сами выбрать объекты благоустройства на 2022 год. Минстрой России и АНО «Диалог Регионы» запускают общероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства Подробнее
Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала об эпидситуации в регионе в рамках традиционной пресс-конференции. Всего в Челябинскую область поступило 89 тыс. 92 дозы вакцины от COVID-19. Вакцинировано 57 646 человек, последнюю партию регион получил в воскресенье, 14 февраля. Из групп риска вакцину поставили 25 160 южноуральцев, из них лица старше 60 лет – 15,5 тыс., почти 10 тыс. – лица с хроническими заболеваниями.«Стабильно работает портал «Госулуги», там можно записаться на вакцинацию, количество свободных слотов превышает 20 тысяч. Мы рекомендуем использовать портал для записи на вакцинацию – это удобно по времени и выбору медорганизации. У нас 60 вакцинальных пунктов, они располагаются в районных и городских больницах, а также в поликлиниках Челябинска», – рассказала Ирина Гехт.За прошедшую неделю в области зарегистрировано 27 407 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 3%. Рост заболеваемости отмечен среди детей до 7 лет. Снижение отмечено среди школьников 7-14 лет на 3%, подростков и взрослого населения на 1%.Уровень заболеваемости по ОРВИ ниже эпидпорога на 16%, еще две недели назад этот показатель составлял 4%. Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 9%, у школьников заболеваемость ниже порога на 25%. Среди детей 3-6 лет – на 33%, детей до 2 лет – на 30%.«С начала сезона случаев гриппа у нас в области не зарегистрировано. Что касается внебольничных пневмоний, в регионе на прошлой неделе зафиксировано 567 случаев, это ниже уровня прошлого года на 10%, если мы сравниваем с февралем прошлого года, и ниже среднегодовых показателей на 7%», – подчеркнула Ирина Гехт. Подробнее
Выездные совещания на территории муниципальных образований региона по вопросам, связанным с подготовкой к пожароопасному сезону 2021 года, проводят специалисты Главного управления лесами Челябинской области. Так, встречи уже проведены на территории Красноармейского, Пластовского, Каслинского, Октябрьского муниципальных районов и Миасского городского округа.В совещаниях принимают участие главы муниципальных образований, представители министерства общественной безопасности Челябинской области, сотрудники прокуратуры, полиции, органов надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Челябинской области, главы сельских поселений и общественные организации.«В рамках совещаний мы предлагаем к рассмотрению дорожную карту, разработанную ГУ лесами, с перечнем основных мероприятий по подготовке и безопасному прохождению пожароопасного сезона, обсуждаем изменения в законодательстве об организации тушения ландшафтных пожаров, анализируем варианты по усилению мер предупреждения возникновения и распространения ландшафтных пожаров и недопущения их распространения на населенные пункты, объекты экономики и инфраструктуры, на территорию лесного фонда. Такие встречи важно проводить заблаговременно», - сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.Следующие совещания состоятся в Кунашакском и Чебаркульском муниципальных районах. Подробнее
В рамках Дней информационной безопасности родители южноуральских школьников узнают, какая информация в сети может принести вред ребенку, какими способами и с помощью каких приложений можно защитить детей. Рекомендациями поделится начальник управления информационной безопасности мининформа Челябинской области Елена Лукашина.В Челябинской области продолжаются Дни информационной безопасности – серия образовательных мероприятий для школьников и их родителей о киберугрозах и способах защиты от них. 18 февраля, в 12:00, на площадке «Точки кипения Челябинск» пройдет онлайн-лекция для родителей по защите детей от нежелательного контента. Вирусы, обман с онлайн-покупками, опасный контент, вредные игры, кража аккаунтов, интернет-травля – об этих и других угрозах, поджидающих детей в сети Интернет, а также о способах защиты от них расскажет начальник управления информационной безопасности регионального мининформа Елена Лукашина. После лекции родители смогут получить от эксперта ответы на свои вопросы.Для детей «Урок цифры» на тему «Приватность в цифровом мире» прошел сегодня на площадке 116-й школы Челябинска с участием представителей регионального мининформа, а также компаний «Центр кибербезопасности» и «ИТ Энигма», работающих в сфере информационной безопасности. Эксперты рассказали школьникам о том, какие данные можно считать персональными, какую информацию о себе не стоит выкладывать в сеть, чем занимаются «белые хакеры», где готовят специалистов по защите информации. Посмотреть видеозапись онлайн-урока и услышать полезную информацию о том, как защитить себя и своих близких в Интернете можно на сайте 1obl.tv.Проверить свои знания в области защиты информации может любой желающий до 20 февраля на сайте Диктанта по информационной безопасности иб-диктант.рф.Дни информационной безопасности организованы министерством информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области совместно с АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» и «Точкой Кипения Челябинск».Напомним, одной из ключевых задач национальной программы «Цифровая экономика» является обеспечение информационной безопасности и увеличение числа специалистов в этой сфере.
Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области