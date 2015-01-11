Экспорт из Челябинской области в 2020 году выстоял перед натиском пандемии

Из-за пандемии экспорт из Челябинской области в 2020 году уступил предыдущему году 3% и составил 4,2 млрд долларов США. В целом по России снижение составило 15,2%.На общую динамику оказало влияние уменьшение экспорта в Казахстан на 24% в связи с ограничениями, введенными в этой стране, традиционно являющейся основным торговым партнером Южного Урала. Компенсирующую роль сыграл рост экспорта из региона в страны дальнего зарубежья почти на 15%: в Кувейт, Египет, Вьетнам, Туркмению и Китай.«Наибольшим ростом в 2020 году отметился экспорт продовольственных товаров – на 34,26%, древесины – на 424,37%, продукции химической промышленности – на 10% и текстиля – на 15,47%», – рассказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева в рамках заседания комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания региона.Поддержка экспортеров в Челябинской области оказывается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Одним из инструментов для этого служит Региональный экспортный стандарт 2.0, регламентирующий формирование эффективной и гибкой, учитывающей специфику регионов инфраструктуры поддержки экспорта.В рамках внедрения стандарта продолжает развиваться Центр поддержки экспорта Челябинской области, действующий с 2017 года. Это государственный институт в структуре Агентства международного сотрудничества, который предоставляет ориентированным на экспорт предпринимателям широкий спектр услуг, в том числе поддержку по продвижению на иностранные рынки и информационно-консультационную помощь.«В 2020 году Центр оказал помощь 362 субъектам малого и среднего предпринимательства, обучение прошли 80, акселерационная поддержка оказана 16 субъектам МСП. В том числе благодаря этому, прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП на Южном Урале по отношению к 2018 базовому году составил 20,1% при плановом значении 20%», – отметила Наталья Лугачева. Также в рамках нацпроекта при активном участии министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области четыре промышленных предприятия заключили соглашения о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности, что дает им доступ к льготному кредитованию, еще восемь подали заявки. А при содействии министерства сельского хозяйства региона одно южноуральское предприятие заключило соглашение на краткосрочный кредит в размере 450 млн рублей, и возмещены транспортные затраты сельхозпроизводителей-экспортеров на сумму 70,5 млн рублей.Еще одно важное направление нацпроекта по поддержке экспорта услуг в связи с досрочным завершением соответствующего федерального проекта продолжит развиваться в рамках формируемого в настоящее время национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также действующих инструментов поддержки экспорта. К тому же, при планировании международных мероприятий особое внимание будет уделено поддержке экспортеров наиболее перспективных для иностранных туристов услуг: туристско-рекреационных, образовательных, информационных и медицинских.Депутаты Законодательного собрания положительно оценили результаты работы по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 2020 году и выступили с инициативой в дальнейшем усилить ее информационное сопровождение.